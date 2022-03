Lunghe code e delirio per l'ultimo Swatch

Il pianeta si è improssivamente scoperto appassionato di orologi? A guardare quanto è accaduto nelle principali città del mondo nelle ultime ore parrebbe così. Singapore, Sidney, Amsterdam, Londra, Edimburgo, per non parlare di quanto accaduto nelle boutique Swatch italiane. Fin dalla notte le persone, soprattutto i giovanissimi, hanno fatto lunghe ore di coda per riuscire ad acquistare il nuovo modello prodotto dalla casa svizzera in partnership con Omega. È il primo prodotto della collaborazione che unisce il mondo ultrapop di Swatch a quello lussuoso di Omega, con undici modelli di orologi che prenono il nome dei corpi celesti e che sono stati realizzati in bioceramic, materiale innovativo composto per due terzi di ceramica e per un terzo da un derivato dell’olio di ricino.

Ovviamente, difficile parlare di passione per giustificare le code davanti ai negozi per acquistare i nuovi orologi Swatch, venduti in negozio a 250 euro l'uno. Il motivo più plausibile dietro la corsa all'acquisto è il reselling, ossia la pratica di acquistare il prodotto per poi rivenderlo online a prezzo maggiorato, sfrittando le mire dei collezionisti che bramano questo tipo di oggettistica. Certo, possedere il primo prodotto della collaborazione tra due aziende così importanti è un'occasione che nessun appassionato del genere si farebbe sfuggire. Ma a guardare le facce di chi ha trascorso ore e ore in fila per portarsene a casa uno, qualche dubbio viene. Sono per la maggior parte giovanissimi, gli stessi che si cimentano nelle code quando c'è da acquistare il modello in edizione limitata delle sneakers, sulle quali esiste un vero e proprio mercato parallelo in cui i prezzi, rispetto a quelli del negozio, vengono più che raddoppiati.

In questo modo i ragazzini sperano di guadagnare qualcosa in quello che, molti, considerano un vero e proprio bagarinaggio. Ma in realtà si tratta di compravendita tra privati e non esiste nessun vincolo legale che lo impedisca. Basta fare un giro in queste ore su eBay per trovare i nuovi orologi Omega per Swatch in vendita a prezzi astronomici, che in molti casi superano i 1000 euro. Ci sono anche le aste, che hanno raggiunto in alcuni casi cifre vicine ai 2mila euro. Ora appare più chiaro il motivo per il quale in tanti sono stati disposti a fare anche 6 o 8 ore di coda notturna per arrivare a essere tra i primi possessori di questi orologi.

Tuttavia, la frenesia di queste ore per gli orologi Omega per Swatch sarebbe ben giustificata, anche in ottica reselling, se gli undici modelli fossero in edizione limitata. Invece, forse non tutti sanno che nei prossimi giorni tutti gli orologi verranno messi in vendita allo stesso prezzo negli store online. La frenesia collettiva, quindi, assume contorni inspiegabili. Alcuni store Swatch in tutto il mondo hanno dovuto chiudere per problemi di ordine pubblico e la casa madre ha dato indicazione di ridurre da due a uno il numero massimo di modelli acquistabili da ogni singolo cliente per ogni transazione. Le scene che si sono viste da Taiwan a Milano sono sconvolgenti, con persone che arrivano a spintonare chi hanno davanti pur di raggiungere per prime il banco per l'acquisto.