"Operazione paracula...". Ora Luxuria attacca Zalone

Lo show di Checco Zalone a Sanremo continua a dividere l'opinione pubblica. Alcuni pensano che abbia esagerato con i toni delle battute e con gli stereotipi, altri ritengono invece che abbia trattato il tema con ironia portando così gli italiani a riflettere effettivamente sulla questione. Tra quelli che si sono mostrati critici verso il comico pugliese c'è sicuramente Vladimir Luxuria che ieri, ospite a Non è l'arena su La7, non ha fatto mancare parole di condanna al discorso. Lo definisce un'operazione " paracula " perché, a suo giudizio, avrebbe agito contemporaneamente su due piani per non scontentare nessuno.

Luxuria contro Zalone

L'attivista Lgbt ha fatto notare che da una parte " si è voluto strizzare l'occhio contro l'ipocrisia dei falsi moralisti " (ovvero coloro che di notte vanno alla ricerca di persone trans e di giorno le criticano e le condannano), mentre dall'altra " ha voluto far ridere gli stessi che hanno i pregiudizi nei confronti delle trans ". Luxuria sostiene che Zalone abbia usato le classiche battute che avevano come intento quello di confermare l'impossibilità per una trans di essere femminile.

" E quindi la banana, la rima con 'azzo', il pomo d'Adamo, le scarpe numero 48. L'idea che una trans o è una presunta prostituta o è una donna mancata, sempre questa roba... ", è stata la critica mossa dall'attivista Lgbt. Secondo cui avrebbe potuto impostare il monologo in maniera differente, ad esempio dicendo che l'uomo aveva incontrato la trans su un tram o in un locale: " E invece no, in un vicolo buio. Sempre questa storia della prostituzione ".

Luxuria non si è mostrata affatto affascinata dagli interventi del comico pugliese sul palco del Festival di Sanremo: " A me ha dato fastidio questo monologo, anche perché queste battute non mi fanno ridere perché sai quante volte le ho sentite dire... 'Metà e metà, la banana, la rima con azzo'. Penso che uno come Chezzo Zalone poteva fare di più ". L'attivista Lgbt ha rivendicato il diritto di criticare e commentare anche la satira a Sanremo. Infine ha comunque specificato che non porterà il broncio verso Zalone e che anzi continuerà ad andare a vedere i suoi film.

