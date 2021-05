"Maddie uccisa qui": la nuova pista della polizia

Maddie McCann " è stata uccisa in Portogallo ". Sarebbe questa l'ultima, agghiacciante rivelazione sul caso di Maddie McCann, la bimba di 4 anni scomparsa a Praia Luz, in Portogallo, il 3 maggio 2007. L'indiscrezione è stata diffusa dal tabloid inglese Mirror nella giornata di martedì 18 maggio. Stando a quanto avrebbe rivelato il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ci sarebbero " prove concrete " che Christian Stefan Brueckner, il pedofilo sott'accusa, avrebbe ucciso la bambina.

La scomparsa

Madeleine Beth McCann non aveva ancora compiuto 4 anni quando il 3 maggio 2007 svanì nel nulla. La bimba era in vacanza con i genitori e i due fratellini, Sean e Amelie, a Praia Luz, in Portogallo. Quella sera, i coniugi McCann decisero di uscire a cena con tre coppie di amici in un ristorante distante poco più di 120 metri dal resort in cui alloggiavano. I bambini invece restarono in camera a dormire. Attorno alle 22.30 Kate McCann fece un salto in stanza per sincerarsi che i figli fossero tranquilli: in quel frangente si accorse che Maddie non era più nel suo letto. Dopo averla cercata invano nei paraggi della struttura, d'accordo con il marito, decise di denunciarne la scomparsa alla polizia locale. La macchina delle investigazioni si attivò a poche ore dalla segnalazione ma, dopo 6 giorni di ricerche, della bimba non fu rinvenuta alcuna traccia. Il 9 maggio 2007 l'Interpol diffuse un appello internazionale di "scomparsa" a tutti gli stati membri.

"Maddie uccisa in Portogallo"