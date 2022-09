"Mai visto un povero creare lavoro". Briatore scatena il dibattito

“Chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Io non ho mai visto un povero creare dei posti di lavoro” . Le parole di Flavio Briatore, raccolte in una intervista a Mediawebchannel, sono dirompenti. La sua è un'analisi tranchant. Il manager non ha, infatti, lesinato critiche alla politica. Nel suo mirino, in particolare, gli odiatori seriali, pronti a tutto pur di attaccare chi investe: “Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, investe sempre. Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni e abbiamo 1.500 dipendenti” .

Critiche anziché elogi, questo il destino di chi investe in Italia secondo Briatore. “Invece di ringraziarti, rompono anche il cazzo” , il suo giudizio: “Il paese vero è questo qui, c’è una rabbia sociale enorme” . E, infatti, le parole dell’imprenditore sono state puntualmente condivise da moltissimi follower sui social network, ma non sono mancate opinioni negative. Ecco una carrellata di commenti: “Sei antipatico, arrogante e presuntuoso”, “Ha la mania del predicatore”, “I poveri ti fanno schifo” . Nel corso dell'intervista Briatore ha spiegato proprio la difficoltà ad investire in Italia e, a questo proposito, è tornato a parlare del reddito di cittadinanza, cogliendo l'occasione per stroncare senza mezzi termini l’operato del Movimento 5 Stelle. “Abbiamo dato il reddito di cittadinanza a ragazzi di 24-25 anni, ma lo dovevano sospendere nella stagione estiva” , ha puntualizzato ricordando che non vanno dimenticati i tanti “furbetti” che hanno tratto vantaggio dal sussidio pentastellato.