"Sfigati e rancorosi. Siete delle m...": la furia di Briatore

Il maltempo ha colpito violentemente la costa toscana nelle ultime ore, con tremende raffiche di vento e forti piogge. Il versante tirrenico del Paese è stato flagellato da un fronte temporalesco molto forte che in queste ore si sta dirigendo verso est, lasciando dietro di sé una scia di devastazione. A essere stata colpita da una tromba d'aria, con annesso temporale, è stata anche la Versilia, come testimoniano i video delle tante persone che quest'oggi si trovavano in spiaggia e che sono dovute scappare. A subire ingenti danni causati dal maltempo è stato anche lo stabilimento del Twiga, gestito da Daniela Santanché e Flavio Briatore, dove tutte le strutture sulla spiaggia sono state distrutte dalla furia del vento.

La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga.

Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo#meteo #Toscana pic.twitter.com/LITPSrn4j0 — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 18, 2022

Sia la senatrice che l'imprenditore hanno registrato dei video in cui mostrano la violenza del fenomeno atmosferico, inquadrando i baldacchini e i gazebo sulla spiaggia divelti e irrecuperabili. Probabilmente, lo stabilimento dovrà rimanere chiuso per diverso tempo e non è detto che si riesca a recuperare in tempo per la chiusura della stagione, sempre che il clima torni a essere clemente. Davanti a un'impresa commerciale, che dà lavoro e porta ricchezza al territorio, in tanti hanno esultato e si sono dichiarati felici del vedere il Twiga devastato, proprio perché la gestione è di Flavio Briatore e Daniela Santanché. Ma l'imprenditore non ha abbozzato e ha replicato per le rime a quanti si sono detti felici nel vedere il lavoro di mesi in fumo: " In tanti hanno festeggiato. Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone. Io non riesco a capire in che Paese di sfigati e di rancorosi viviamo. Il Twiga dà lavoro a 150 persone e dà anche un indotto milionario a tutta la zona ".