Pioggia e maltempo, poi la svolta: cosa accadrà da mercoledì

L'estrema dinamicità nei prossimi giorni sul fronte meteo interesserà tutte le regioni italiane. Secondo IlMeteo.it si assisterà a un radicale cambiamento da un weekend della festa della mamma caratterizzato da rovesci, alle prime temperature afose tra i 30° ai 33° dalla metà della settimana successiva soprattutto al nord.

In particolare in questo fine settimana le temperature si manterranno nella media o leggermente sotto, con valori pomeridiani che oscilleranno intorno ai 20 gradi. Al nord vi saranno ancora rovesci su Alpi e Appennino con alcune pioggi locali anche nella pianura Padana. In tutto il resto del territorio ci sarà un contesto grigio e nuvoloso. Al centro si attendono piogge su Sardegna, Abruzzo, Molise e sull'Appennino. Qualche rovescio anche nel Lazio. Al sud la situazione sarà perturbata per la presenza del Vortice Algerino con maltempo quasi ovunque.

Maltempo quindi anche il giorno della festa della mamma, domenica 8 aprile. L'atmosfera sopra l'Italia rimarrà decisamente movimentata a causa della perturbazione n.3 con ancora piogge soprattutto attorno alle aree montuose, sulle regioni di Nord-Ovest, su Lazio, Campania, Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna.

Lunedì il meteo oscillerà tra con gli effetti residui del vortice ciclonico di questi giorni che porterà ancora un po’ di instabilità. Il nucleo del vortice si concentrerà principalmente al sud e tra le due isole maggiori. Tutto cambierà durante la seconda parte della settimana con un netto aumento delle temperature: in rialzo da mercoledì 11 maggio, giorno in cui si assisterà ai primi picchi estivi fino a raggiungere i 30 gradi. Se tutto verrà confermato questa parentesi di stampo estivo ci accompagnerà quanto meno fino a tutto il successivo weekend, quello di Sabato 14 e Domenica 15 Maggio.