Incubo Befana: meteo "stravolto" in poche ore

Il meteo è già cambiato ma peggiorerà anche nelle prossime ore con la prima ondata di maltempo del 2022 che porterà piogge e nevicate anche in pianura su alcune zone del Nord.

Cosa succede per l'Epifania

Come dicono gli esperti, un'ondata di aria artica sarà responsabile di venti forti che faranno crollare le temperature anche di 10-15 gradi rispetto ai giorni scorsi e tornerà la neve: non soltanto in montagna ma anche a quote bassissime se non di pianura. Infatti, tra la prossima notte e le prime ore del 6 gennaio, l'arrivo di altra aria gelida richiamata dall'arera di bassa pressione, favorirà imbiancate anche in città come Vicenza, Padova, Venezia, Udine, Bologna e Cesena. In pratica, neve in pianura sul Nord-Est e in Emilia-Romagna. Più al riparo il Nord-Ovest con cieli poco nuvolosi ma molto freddo e ventoso.

La giornata dell'Epifania proseguirà con condizioni di maltempo anche al Centro, soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna con nevicate intorno ai 700 metri e molta pioggia. Ancora protetto, in parte, il Sud dove si avrà un aumento delle nubi ma i fenomeni saranno brevi e sporadici. In ogni caso, venti da nord faranno scendere definitivamente le temperature record registrate nei giorni scorsi che hanno consentito addirittura alcuni bagni fuori stagione a Palermo e Catania.

Ecco l'evoluzione successiva

La giornata di venerdì 7 gennaio vedrà il vortice spostarsi verso sud e interessare le estreme regioni meridionali con piogge e nevicate sui monti dell'Appennino. Clima migliore altrove con nubi e residui fenomeni sulle zone adriatiche del Centro e del Sud. Attenzione, però, perché non è mica finita qui: se la giornata di sabato vedrà piogge soltanto tra Puglia e Sicilia, una nuova fase di maltempo di stampo invernale si avrà domenica 9 gennaio con piogge e nevicate a bassa quota al Centro-Sud a causa della presenza di un vortice centrato sul Mar Tirreno.

Situazione migliore ma fredda al Nord con cieli sereni ma temperature ovunque inferiori ai 10 gradi durante il giorno e molto vicine allo 0 nelle ore notturne. All'orizzonte, per adesso, non si vede nessuna ingerenza dell'anticiclone africano che sta tornando nei suoi territori d'origine. I modelli matematici propongono nuove occasioni per ondate di maltempo dal Nord Europa con nevicate a bassa quota e un clima più consono alla prima e seconda decade di gennaio. La calza della Befana ci porterà, quindi, il cambio di circolazione tanto atteso che potrebbe rinnovarsi anche successivamente. Come sempre, però, saranno necessari aggiornamenti nei prossimi giorni.