La lettera della Asl ai sanitari: "I camici monouso? Pulite quelli usati..."

Mancano i camici per medici e infermieri. Per questo, la Asl di Piacenza avrebbe invitato gli operatori a lavarli, nelle parti venute a contatto con i pazienti, usando delle salviettine detergenti.

È quanto riporta una nota, condivisa dal capogruppo regionale della Lega, Matteo Rancan, che su Facebook ha mostrato la foto del testo che sarebbe stato inviato a infermieri e operatori sanitari. Nel testo si legge che "alla luce della temporanea e generale difficoltà, in ambito regionale e nazionale, di approvvigionamento di camici barriera in Tnt utilizzati nel corso degli isolamenti funzionali da contatto ", risultano necessarie alcune misure aggiuntive.

In assenza di tute protettive, quindi, il documento invita gli operatori a utilizzare " il panno monouso per frizionare il Dpi indossato (camice/tuta), nelle parti che sono venute a contatto con il paziente ". Un'operazione che, " ripetuta dopo l'accesso ad ogni paziente in isolamento funzionale ", garantirebbe " un'azione disinfettante verso gli agenti patogeni, virus inclusi ". Per questo, la nota dispone che " le confezioni di salviette e/o garza e flacone di prodotto dovranno essere presenti " nelle stanza "intermedie", prima di entrare dai pazienti in isolamento.

" Si tratta di una situazione che giudichiamo vergognosa e folle - ha commentato Rancan, secondo Piacenza online- Non è concepibile che, a distanza di quasi 3 mesi dall’inizio dell’emergenza Covid, la salute del personale sanitario venga messa a rischio dalla mancanza dei necessari dispositivi di protezione individuale ".

Sulla vicenda è intervenuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che su Twitter ha commentato: " Per difficoltà di reperimento dei camici, la ASL di Piacenza invita infermieri a "frizionare" i camici con salviettina nelle parti venute a contatto con pazienti ", ha spiegato il numero uno del Carroccio. Poi ha tuonato contro Domenico Arcuri, commissario all'emergenza causata dal nuovo coronavirus: " Il 'Super Commissario' scelto dal governo dov’è??? ".