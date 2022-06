"Mancano gli stagionali". Gardaland chiude in anticipo 13 attrazioni

L'intrattenimento a chiusura anticipata ha scatenato le ire dei visitatori. E per Gardaland sono partite le montagne russe delle proteste. Il parco divertimenti più celebre d'Italia ha annunciato infatti lo spegnimento anticipato di alcune sue attrazioni, che dai prossimi giorni serreranno i battenti alle 19 anziché alle 23. Il motivo? " La forte carenza di lavoratori stagionali che sta sperimentando il settore turistico ", hanno spiegato dalla struttura di Castelnuovo del Garda, innescando però il forte disappunto dei tanti appassionati e dei turisti che avevano l'intenzione di trascorrere una serata di svago facendo tardi tra le "giostre". Tra di essi, anche molti abbonati.

Il colmo è che la notizia data da Gardaland arriva proprio nelle ore in cui il parco divertimenti si appresta a iniziare ufficialmente la propria stagione estiva. A partire da domani, domenica 19 giugno, ben 13 attrazioni subiranno la tanto discussa chiusura antipata. Si tratta di Jungle Rapids, Magic House, Superbaby, Funny Express, Flying Island, Baby cavalli, Peter Pan, Cinema 4D Experience. E ancora, si spegneranno alle 19 anche Space Vertigo, Colorado Boat, Kung fu Panda Master, Albero di Prezzemolo, Baby Canoe. Giochi amatissimi da grandi e piccini. L'unica eccezione al nuovo orario della discordia sarà effettuata in occasione dell'odierna "Notte Bianca", durante la quale le suddette attrazioni saranno accessibili fino alle 20.

Sulle pagine social della struttura, la protesta è letteralmente deflagrata. " L'abbonamento non ha subito variazioni di prezzo a fronte di questo cambiamento. Mi piacerebbe ricevere un chiarimento ", lamenta un utente. E un altro attacca: " Tanti di noi durante il giorno lavorano. Abbiamo fatto l'abbonamento proprio perchè così la sera possiamo divertirci e voi che fate? ". Poi c'è chi in tono polemico sottolinea: " Oltre a disservizi e chiusure anticipate, saliranno anche i prezzi dei biglietti giornalieri. Una volta Gardaland era un parco divertimento per famiglie, ora ci si lascia lo stipendio intero ". E qualcuno fa riferimento alle file chilometriche rischieste per accedere al parco divertimenti, alle attrazioni e pure alle aree di ristoro.

Proprio su queste pagine, del resto, vi avevamo raccontato l'odissea di una giornata trascorsa nel più blasonato parco di divertimento d'Italia, tra file infinite e super pass per tentare di evitarle. Da parte loro, i gestori di Gardaland attraverso i social hanno risposto alle rimostranze degli utenti assicurando che la situazione - provocata da " eventi esterni ed indipendenti dalla nostra volontà " - verrà risolta il prima possibile. " Siamo estremamente dispiaciuti per la delusione causata da questa situazione che è temporanea e che contiamo di risolvere al più presto. Come già anticipato si tratta di una situazione momentanea che contiamo di risolvere a brevissimo, nel frattempo vi ringraziamo per la pazienza e comprensione finora riservataci ", si legge sul profilo Facebook della struttura.

Intanto, però, il divertimento per molti sembra essersi esaurito. Del resto, il gioco è bello quando dura poco.