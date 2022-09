Manfredonia, spari tra la folla al luna park: un ferito

Terrore nel luna park allestito in una zona Scaloria a Manfredonia, nel Foggiano, in vista della festa patronale. La scorsa notte, intorno alle 2.30 si è verificato un agguato tra la folla che, nonostante l’ora tarda, si trovava ancora in strada.

Nel raid è stato colpito Giovanni La Torre, pregiudicato 46enne, rimasto ferito a alla coscia sinistra. Fortunatamente nessun altro è stato coinvolto nella sparatoria.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti l’agguato è avvenuto poco dopo lo spettacolo di fuochi pirotecnici. Gli spari hanno seminato il panico tra le persone presenti in strada, tra cui bambini, che sono fuggite cercando riparo. La Torre, che si è accasciato a terra sanguinante, è stato medicato sul posto dal personale del 118 e, poi, trasportato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Il 46enne, con precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco, non versa in gravi condizioni. Sul posto sono arrivati immediatamente anche gli agenti di polizia che hanno recuperato sull'asfalto quattro bossoli.

Le forze dell'ordine, che indagano sulla vicenda, sono al lavoro per ricostruzione l'esatta dinamica dei fatti e individuare l'autore della sparatoria che, solo per fortuna, non ha avuto un bilancio ben più pesante.