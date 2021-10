Manifestazioni, Mattarella: “Forte turbamento ma no preoccupazione”

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in visita dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Berlino, ha parlato anche degli eventi avvenuti sabato scorso in Italia. Eventi che hanno avuto una alta eco in Germania e che hanno portato il Presidente della Repubblica federale tedesca, rimasto molto colpito dalle immagini degli scontri violenti di sabato scorso nella Capitale, a porre una domanda in merito agli incidenti di Roma e all'assalto alla sede della Cgil.

Mattarella: "Fortissima reazione dell'opinione pubblica"

Tutta l’Europa in questi mesi è stata interessata da manifestazioni di no-vax e no-green pass, ma l'irruzione avvenuta nella sede di un sindacato è sembrata particolarmente preoccupante e Steinmeier ha voluto quindi chiedere a Mattarella quale fosse il livello di allarme nel nostro Paese. La domanda sarebbe stata posta durante il colloquio al castello di Bellevue, alla quale Mattarella ha risposto: “Il turbamento è stato forte, la preoccupazione no. Si è trattato infatti di fenomeni limitati che hanno suscitato una fortissima reazione dell'opinione pubblica". Il presidente ha quindi tenuto a sottolineare la sua preoccupazione per i fatti di violenza avvenuti nella Capitale, ma allo stesso tempo li ha voluti bollare come casi limitati che hanno comunque portato a una fortissima reazione da parte dell’opinione pubblica.

L'eco in Germania delle manifestazioni violente in Italia è stata infatti alta e il presidente tedesco, durante i colloqui avuti oggi con Sergio Mattarella al Castello di Bellevue, si è voluto informare direttamente dal capo dello Stato e, si è saputo, gli ha posto alcune domande in proposito. Ricordiamo che sabato scorso, 9 ottobre, durante due manifestazioni autorizzate nella Capitale, una parte dei manifestanti si è staccata andando a raggiungere prima Villa Borghese, dove sono iniziati i primi scontri con le forze dell'ordine, e poi il centro della città. Al grido di "libertà" e “Landini dimettiti”, i manifestanti hanno raggiunto anche Corso d'Italia, assalendo e devastando la sede della Cgil.

La visita in Germania

Sergio Mattarella è a Berlino da oggi per una visita di due giorni, cogliendo anche l'occasione per salutare personalmente la cancelliera uscente Angela Merkel, in vista del termine del suo mandato. Il presidente della Repubblica è tornato in Germania proprio nel momento di una difficile transizione politica che, in seguito alle elezioni da poco concluse, vedrà l'uscita di scena della cancelliera. Nel pomeriggio Mattarella è stato ricevuto da Steinmeier al castello di Bellevue e questa sera parteciperà alla cena con il presidente tedesco. Nella giornata di domani saluterà Angela Merkel in cancelleria e rivedrà Steinmeier all'ambasciata italiana, dove vi sarà una cerimonia per la consegna dei premi ai Comuni vincitori del Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania. Infine, dopo un passaggio al Pergamon museum, Il capo dello Stato rientrerà in Italia.