A Medjugorie per una promessa. Poi la tragedia: cosa è successo a un 82enne

Un uomo di 82 anni, Lino Vedovato, è morto la scorsa domenica, 21 agosto, poco dopo avere mantenuto la promessa fatta a sua moglie sul letto di morte. L’anziano aveva infatti assicurato alla consorte che si sarebbe recato in pellegrinaggio a Medjugorie per pregare in quella che viene considerata dai fedeli una delle mete più importanti da raggiungere per pregare e chiedere aiuto alla Vergine Maria, e dove viene tramandato che nel 1981 sarebbe apparsa la Madonna a sei ragazzini residenti del luogo. L’82enne stava facendo colazione ed era quasi pronto a salire a bordo del bus che lo avrebbe riportato a casa, a Scorzè, comune in provincia di Venezia, quando improvvisamente è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo.

Era in salute quando è partito

Prima di morire però l’uomo era riuscito ad arrivare a Medjugorie, in Bosnia e Herzegovina, come promesso alla sua consorte, deceduta circa un anno fa. Come riportato da Il Gazzettino, Vedovato era molto conosciuto nel suo paese in particolare per il suo impegno sia in ambito sociale che religioso, sia perché i suoi figli gestiscono un’azienda di pavimenti molto nota e rinomata, oltre che professionale. Il figlio Davide ha raccontato che sono stati colti di sorpresa da quanto avvenuto perché loro padre stava bene quando ha intrapreso il viaggio ed era in salute. “Se da una parte siamo veramente addolorati per la sua scomparsa dall’altra siamo contenti che abbia potuto mantenere la promessa a nostra madre, aver pregato sul monte della croce tra i rilievi della Bosnia e Herzegovina. Nostro padre era una persona buona, un esempio di impegno e rettitudine” , ha affermato il figlio.

Ha mantenuto la promessa alla moglie prima di morire

L’anziano padre era partito la scorsa settimana per il pellegrinaggio che era stato organizzato dal gruppo di preghiera di Campocroce, frazione di Zero Branco, con l’intenzione di esaudire l’ultimo desiderio della moglie. Nel pomeriggio di giovedì 25 agosto la salma dell’83enne ha fatto ritorno in Italia e il giorno seguente è stato dato l’ultimo saluto all’uomo, circondato dall’amore dei suoi quattro figli e 9 nipoti. Il destino, o forse qualcos’altro, ha voluto che l’uomo chiudesse per sempre gli occhi solo dopo essere riuscito a mantenere la promessa alla moglie. Sono milioni i fedeli che da tutto il mondo raggiungono ogni anno questo luogo di preghiera.