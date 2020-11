La furia del pregiudicato romeno: calci e sputi contro i poliziotti

Prima ha infastidito ed insultato alcuni cittadini che attraversavano le vie del centro storico di Mantova, quindi ha sputato ed aggredito gli uomini della questura intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni ricevute. Protagonista in negativo della vicenda, come riferito da AdnKronos, un pluripregiudicato di nazionalità romena, ora detenuto dietro le sbarre della locale casa circondariale.

L'episodio si è verificato durante il pomeriggio della giornata di ieri, venerdì 20 novembre. In preda ai fumi dell'alcol, il 52enne ha iniziato a molestare pesantemente chiunque avesse la sventura di incrociare il suo cammino: minacce e insulti hanno spinto le vittime dello straniero a richiedere l'intervento di una volante della questura di Mantova in servizio per pattugliare le vie del centro storico della città. Non è andata, tuttavia, meglio agli agenti accorsi prontamente sul posto.

Il romeno, infatti, non ha esitato a scagliarsi anche contro gli uomini in divisa, che pertanto hanno deciso di condurlo presso gli uffici della questura in piazza Sordello per effettuare le consuete operazioni di identificazione ed incriminazione. Proprio durante queste fasi, tuttavia, il 52enne ha iniziato a dare in escandescenze, divenendo ancora più ingestibile per gli agenti. Oltre al comportamento scarsamente collaborativo ed aggressivo, già tenuto in precedenza, il romeno ha iniziato ad insultare e minacciare i presenti, passando rapidamente alle vie di fatto. Scagliatosi contro un poliziotto, il facinoroso lo ha colpito con forti calci alle gambe, sputando poi in direzione dei colleghi di quest'ultimo. Nel tentativo di bloccare a terra il romeno, gli agenti hanno dovuto scontrarsi con la sua strenua resistenza: mentre il 52enne tentava di divincolarsi dalla presa ha colpito più volte la porta di un ufficio riuscendo a danneggiarla. Costretti ad immobilizzare lo straniero, gli agenti hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi procedendo all'arresto.

Durante le fasi di identificazione, e grazie all'ausilio della banca dati delle impronte digitali, è emerso trattarsi di R.C., romeno pluripregiudicato con alle spalle una lunga lista di precedenti di polizia, tra cui porto abusivo di oggetti atti a offendere, danneggiamento, violazione di domicilio, furto aggravato, molestie e disturbo alle persone. Il 52enne è stato incriminato per resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Finito dietro le sbarre del carcere di Mantova, R.C. è finito a giudizio proprio stamani: il questore ha dato disposizione all'Ufficio immigrazione di provvedere all'avvio dell'iter previsto per l'espulsione dal territorio nazionale.