Maria Elena Boschi e la gita in moto con l'attore Berruti

Che due indizi fanno una prova questo si sa, ma a questo punto di prove (di innamoramento) tra Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti ce ne sono a bizzeffe. Proprio oggi sono uscite alcune immagini sul settimanale “Chi” che ritraevano i due “amici” durante una romantica gita al mare in sella ad una rombante moto.

Ma questo è solo l’ultimo avvistamento di Maria Elena e Giulio. Amici sicuramente molto particolari, almeno a vedere le foto le tenerezze e gli occhi languidi che i due scambiano. Come dicevamo prima, questi sono solo gli ultimi scatti di una lunga serie, perché i due sono stati visti insieme moltissime volte e fotografati in più di un’occasione.

La prima volta, e parliamo ancor prima del lockdown, erano ad un evento, e proprio un quell’occasione avevano dichiarato di essere solo amici. Poi a Fregene al mare abbracciati, poi in un romantico ristorante nel cuore di Trastevere a Roma, mentre ridevano e scherzavano visibilmente felici.

Ma non ci fermiamo qui. Le cose sono andate avanti, perché solo qualche giorno fa il settimanale Gente li aveva ripresi sul prato di Villa Borghese con tanto di mascherine e distanza di sicurezza, intenti a chiacchierare insieme ai genitori dell’attore. Che si sia trattata di una presentazione ufficiale? Troppo presto per dirlo ovviamente, visto che da più parti le bocche sono cucite, ma ormai il fatto di essere soltanto amici sembra tramontato.

Della vita privata della Boschi fino ad oggi non si sapeva molto. Lei stessa qualche tempo fa aveva detto di essere tornata single dopo essere uscita da una lunga storia che aveva mantenuto riservata. Dagospia aveva raccontato che l’uomo misterioso di cui tutti cercavano l’identità era Nicola Cesari sindaco di Sorbolo in provincia di Parma. Anche se poi lui aveva smentito dichiarando che gli unici "boschi" che frequentava erano quelli per cercare funghi.

“ Forse sono stata brava a tenere fuori dai riflettori la mia vita sentimentale. Non sono sposata, non ho un compagno ufficiale ma non sono stata sempre sola. C’è stata una storia importante ma eravamo liberi entrambi, senza problemi ”, aveva dichiarato a dicembre del 2019 in una intervista concessa al settimanale “Chi”.

Anche Berruti è tornato single da poco tempo dopo. Del suo passato, come raccontato da Dagospia, si annovera una lunga relazione insieme a Karina Pavlova. Questa volta le cose sembrano diverse, e i due, a quanto pare non hanno paura di mostrarsi. Attentiamo quindi l’annuncio.