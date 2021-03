"Mascherine promesse al Lazio arrivate con 5 mesi di ritardo": 6 arresti a Taranto

A marzo 2020 la prima ondata di coronavirus ha messo in ginocchio l'Italia, che si è scoperta priva di dispositivi di protezione individuali. In quei giorni iniziò la corsa all'approviggionamento in un mercato dove ormai era stata fatta razzia. L'offerta era troppo inferiore alla domanda e i prezzi delle mascherine, ma anche dei camici e degli altri dpi aumentarono esponenzialmente. Molte Regioni non ricevettero nemmeno quanto richiesto per far fronte alle richieste degli ospedali, come accadde nel Lazio, dove 6milioni di mascherine ordinate a marzo, che sarebbero dovute arrivare in tre giorni alla Protezione civile, arrivarono ad agosto, dopo 5 mesi. È quanto emerso dall'indagine che ha portato a 6 ordinanze di arresto domiciliare a Taranto da parte della Guardia di finanza. Il gip del tribunale ionico ha disposto il sequestro a scopo preventivo di 4 milioni di euro.

La somma sequestrata viene considerata come il provente degli illeciti contestati nei confronti degli indagati. Per loro l'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, falso, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, frodi nelle pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre alle mascherine, c'erano anche 2 milioni di camici e tute idrorepellenti, di cui sono stati consegnati solo 147.940 camici, con certificazione di conformità contraffatta, quindi potenzialmente non adatti allo scopo. Nell'ordinanza, il gip di Taranto ha ricostruito i fatti: " La Internazionale Biolife aveva proposto il 27 marzo 2020 all'Agenzia regionale della Protezione Civile della Regione Lazio una offerta per la vendita di 3 milioni di mascherine Ffp2 e 3 milioni di mascherine chirurgiche a tre strati per un ammontare complessivo di 10,8 milioni di euro, da consegnare dopo appena tre giorni il 30 marzo 2020 all'aeroporto di Fiumicino ". Due giorni dopo, l'azienda ha proposto i camici e le tute per un totale di 14 milioni di euro. Per queste commesse, l'azienda ricevette un acconto di 4,8 milioni di euro e un altro di 2,1 milioni di euro.