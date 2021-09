"Massacrata in casa sua dai ladri": l'orrore sull'anziana

Anna Lucia Lupelli, 81 anni, è stata massacrata in casa sua, probabilmente dai ladri, uccisa con almeno 5 o 6 coltellate all’addome e al torace. Forse la signora ha aperto al suo assassino, dato che la porta di ingresso era chiusa regolarmente e non presentava segni di effrazione, e la rapina potrebbe poi essere finita in tragedia, con la morte della donna.

Uccisa in casa

L’anziana è stata ritrovata senza vita nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 settembre, all’interno della sua casa, situata in via Andrea Gabrieli, nel quartiere Carrassi di Bari. La vittima viveva da sola in un piccolo appartamento sito nel sottoscala di un palazzo a poca distanza dal carcere del capoluogo pugliese. Secondo quanto appreso sarebbero stati dei familiari a contattare le forze dell’ordine, preoccupati dal fatto di non aver avuto contatti con la parente da alcuni giorni, nonostante avessero tentato invano di rintracciarla.

Una volta arrivati sul posto gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno chiamato i vigili del fuoco per poter sfondare la porta di ingresso ed entrare nella casa dell’anziana signora. Quando sono entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno fatto la macabra scoperta: il cadavere dell’81enne si trovava riverso sul pavimento della cucina in una pozza di sangue. Da un primo esame sarebbero state riscontrate sul corpo della vittima diverse ferite che solo l’esame autoptico potrà dire con quale tipo di coltello sono state inferte.

"Una rapina finita in tragedia"

Subito è stata allertata la Procura che ha aperto un fascicolo contro ignoti, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, si teme infatti che la donna sia stata rapinata e poi uccisa. Ancora non si sa con esattezza a quando possa risalire il decesso, solo un esame più approfondito da parte del medico legale potrà dare questa risposta. L’omicidio potrebbe essere avvenuto ieri oppure, come lascerebbero intendere le condizioni del corpo, un paio di giorni fa.

Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal pubblico ministero di turno Claudio Pinto. A effettuare l’autopsia sul corpo sarà il medico legale Francesco Introna, che farà gli accertamenti nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari. L'esame servirà per chiarire cosa sia avvenuto all’interno della casa. Al momento sono in atto delle verifiche da parte degli uomini della polizia Scientifica per riscontrare una eventuale mancanza di oggetti di valore dall'appartamento della vittima. Gli investigatori stanno ascoltando le testimonianze degli altri inquilini del palazzo e di persone residenti nella zona dove si è verificato il delitto, alla ricerca di elementi che possano essere utili al fine delle indagini.