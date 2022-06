Maxirissa sul Garda, Salvini propone il ritorno alla "leva obbligatoria"

Dopo la rissa scoppiata in spiaggia a Peschiera del Garda e le molestie subite da alcune ragazze sul treno che le riportava a Milano dopo una gita a Gardaland, sono stati rafforzati i controlli delle forze dell’ordine nelle stazioni di Brescia e Desenzano del Garda. In ogni stazione dal Garda fino al capoluogo gli ingressi sono stati presidiati e i ragazzi controllati.

Salvini invoca leva obbligatoria

Intanto sulla questione baby-gang è intervenuto Matteo Salvini, ospite al gazebo elettorale della Lega a Desenzano del Garda, nel Bresciano, a sostegno della rielezione dell’attuale sindaco Guido Malinverno. Sul palco insieme al vice presidente della commissione esteri della Camera, l’onorevole leghista Paolo Formentini, Salvini ha chiesto il ritorno della leva obbligatoria. “ Il Garda non può finire sulle pagine dei giornali per i fatti degli scorsi giorni - ha detto dal palco -, per le baby gang di nord africani e la Polizia in assetto antisommossa. Mi spiegavano che è usanza di questi ragazzini: scippi, bevi, ti fai tre canne, metti le mani dove non devi. A questi ragazzi - ha aggiunto il segretario della Lega - qualcuno l’educazione gliela deve insegnare, e se non sono mamma e papà, lo farà qualcun altro. Non mi interessa prima o seconda generazione. Questo insegna, e io l’ho fatto nel ’95, che bisognerebbe reintrodurre la leva “.

