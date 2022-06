"Metabolismo, funzioni vitali...". Oscar Giannino e gli insulti per la malattia

Niente è più meschino quanto attaccare una persona per la sua malattia o per un problema fisico e, purtroppo, i social sono diventati un luogo in cui sempre più spesso ci si imbatte in commenti di questo tipo. L'ultimo in ordine cronologico ad aver subito questo genere di insulti è Oscar Giannino, giornalista, da anni alle prese con una brutta malattia. Spesso attaccato per le sue idee, da qualche tempo viene criticato e deriso per il suo aspetto fisico.

Quando si arriva a questo tipo di insulti e di critiche è perché non si hanno altri argomenti ma non si tiene in conto dei sentimenti e del background di chi è costretto a subito questo genere di umiliazione. Oscar Giannino è un uomo strutturato, con una posizione tale da poter anche rispondere e montare la polemica, ma non tutti possono disporre dei suoi mezzi quando ricevono un certo tipo di derisione. " Ai 'ma come si è ridotto?'. Basta vedermi per capire che bene non sto. Ma metabolismo saltato, valori delle funzioni vitali etc etc se permettete non devo né mensilmente né mai affiggerli qui in bacheca ", ha scritto Oscar Giannino in un tweet che è rapidamente diventato virale. Poi, il giornalista ha concluso: " Che poi alcuni o tanti ci ridano sopra, ok. Non mi fa né caldo né freddo ".

Ai "ma come si è ridotto?". Basta vedermi per capire che bene non sto. Ma metabolismo saltato, valori delle funzioni vitali etc etc se permettete non devo né mensilmente né mai affiggerli qui in bacheca. Che poi alcuni o tanti ci ridano sopra, ok. Non mi fa né caldo né freddo — Oscar Giannino (@OGiannino) June 8, 2022

Nonostante Oscar Giannino sia un personaggio divisivo, le cui idee accendono spesso il dibattito, in risposta a questo tweet in tanti hanno voluto esprimere la loro solidarietà all'uomo, stigmatizzando chi ha tenuto un comportamento simile. Anche chi ha sempre criticato o, comunque, non condiviso le sue idee ha voluto esprimere solidarietà a Oscar Giannino: " Chi ci ride sopra è un coglione. Veda di rimettersi in fretta, da parte di uno che non condivide niente di quello che dice ". E poi ancora: " Ecco. Con il sig Giannino sono praticamente sempre in disaccordo, ma dispiace sapere che non sta bene. Per quanto mi riguarda, gli auguro di rimettersi e una lunga e buona vita ".