Arrivano le tempeste: ecco le 4 regioni a rischio

Allerta meteo in 4 regioni del Nord a partire dalle prime ore di oggi, lunedì 16 agosto. Lucifero, l’anticiclone africano, sta lentamente abbandonando il nostro Paese per fare spazio a una vasta area depressionaria sul Nord-Europa che, spingendosi verso sud, porterà i suoi effetti inizialmente sulle regioni settentrionali della nostra Penisola.

Allerta gialla su 4 regioni: ecco quali sono

Condizioni di spiccata instabilità atmosferica si avranno in particolare a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte che devono pensare ad attivare i sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo delle prossime ore potrebbero infatti determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche riportate nel bollettino consultabile sul sito del Dipartimento.

L’allerta parte dalle prime ore di oggi, lunedì 16 agosto, quando gli esperti prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione poi a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali. Potranno verificarsi anche fenomeni di forte intensità, accompagnati da locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dell'avviso pubblicato è stata valutata per oggi l’allerta gialla per rischio temporali sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte della Lombardia e del Piemonte. Ulteriori aggiornamenti si possono consultare sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni. Sul sito possiamo trovare anche le norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Un morto in Trentino

Una violenta ondata di maltempo ha investito nella notte le valli al confine tra il Trentino e l'Alto Adige. In particolare il maltempo si è abbattuto in val Saretino e Valdurna, dove una persona è morta dopo essere stata travolta da una colata di fango. Secondo quanto emerso si tratta di un agricoltore. L'uomo era uscito di casa per controllare la stradina che porta alla stalla quando, improvvisamente, parte della collinetta sovrastante ha ceduto investendolo. Subito è stato lanciato l'allarme a vigili del fuoco e soccorso alpino, ma quando sono arrivati, per l'uomo non 'era più nulla da fare.

Calano le temperature

Come già detto ieri, il caldo torrido degli ultimi giorni sta per abbandonare l’Italia e, soprattutto nelle regioni settentrionali si avranno temperature più sopportabili. Poi da domani, martedì 17 agosto, il calo delle temperature si estenderà anche alle regioni del medio-adriatico e in seguito interesserà anche la Puglia. Lucifero lascerà l'Italia lentamente per il cambio della circolazione atmosferica. Alcuni temporali o brevi rovesci scorreranno lungo le regioni adriatiche da Nord verso il Centro, ma anche su Lombardia e Trentino Alto Adige, locali sugli Appennini meridionali. Si registrerà un calo termico dovuto all’arrivo sul nostro Paese di venti di Maestrale e le temperature torneranno nella media del periodo. Per il prossimo fine settimana l’anticiclone africano potrebbe farsi sentire nuovamente, ma durerà comunque poco.