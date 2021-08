"Tasso d'umidità in picchiata". Dove arriva il maltempo

Il meteo sull’Italia sta per cambiare. Dalla nottata di oggi, con gradualità, inizieremo a dire addio al caldo torrido degli ultimi giorni. Lucifero, l’anticiclone africano, ha ormai le ore contate, almeno per quanto riguarda il Nord del Paese. Il Sud dovrà attendere ancora qualche giorno, ma da mercoledì 18 agosto anche le regioni meridionali cominceranno a respirare. Queste sono le previsioni dell’Aeronautica militare e degli esperti di ilMeteo.it.

Il meteo cambia: dove i primi temporali

Come anticipato, i primi cambiamenti si avranno lungo l’arco alpino e sul Friuli Venezia Giulia a partire già dal tardo pomeriggio di oggi, giorno di Ferragosto. Poi, nella serata di domani, lunedì 16 agosto, si avranno i primi temporali sulla Lombardia nord-occidentale che porteranno temperature più sopportabili anche in Liguria e Toscana. Antonio Sanò, fondatore di IlMeteo.it, ha spiegato che “si comincerà dalle Alpi orientali. Irromperà la bora, con correnti d’aria più fresche in arrivo nella notte dal mare del Nord. Ma fino ad allora, sarà ancora molto caldo ovunque. Oggi in particolare a Firenze, nel Tosco-Emiliano e anche in Liguria, dove le temperature sono più basse ma l’umidità è all’80%”. Non si escludono anche temporali di forte intensità e locali grandinate accompagnate da vento.

Da martedì il calo delle temperature si estenderà alle regioni del medio-adriatico e in seguito interesserà anche la Puglia. Il Centro e il Sud della Penisola dovranno invece aspettare e sopportare temperature elevate ancora per qualche giorno. Sanò ha precisato che “in Sicilia, per esempio, l’estate continuerà con massime vicine ai 40 gradi, ma comunque meno dei picchi visti nei giorni scorsi. A fare la differenza sarà soprattutto la notevole diminuzione dell’umidità: il clima sarà più gradevole”. Da domani le temperature potrebbero crollare anche di 10 gradi al Nord. Leggero rialzo delle temperature massime sulle regioni del medio Adriatico, mentre saranno ancora superiori alla media del periodo altrove.

Il week-end più caldo dell'anno

Nella giornata di oggi, come era stato previsto nei giorni scorsi, le temperature hanno superato anche i 40°C, confermando il week-end di Ferragosto come il più caldo dell’anno. Per quanto riguarda la situazione prevista per domani, al Sud e in Sicilia il cielo resterà generalmente sereno. Respireranno Liguria, Toscana, Umbria e Campania dove le minime saranno in calo. Queste saranno invece in aumento sulle regioni adriatiche centro meridionali. Su Puglia e Sicilia meridionale massime in aumento, stazionarie in Abruzzo e Calabria, mentre saranno in deciso calo sul resto del Paese.