Meteo, cambia tutto: cosa succede nel fine settimana

Nel fine settimana potremmo rimpiangere il gran caldo degli ultimi giorni. I meteorologi prevedono infatti la discesa di aria polare dalla Svezia, che porterà temporali e calo termico sulle nostre regioni italiane. Prima di giungere da noi attraverserà Danimarca, Francia, Germania, Svizzera, Austria per poi evitare le Alpi ed entrare nel nostro Paese dalla Porta della Bora. La data da segnarsi sul calendario dovrebbe essere il 28 maggio, quando potrebbero verificarsi condizioni quasi autunnali. Per il prossimo sabato sono infatti previsti temporali anche di notevole intensità fin dalle prime ore del mattino sul versante di Nord-Est e poi in graduale estensione verso il resto del Nord e il Centro Italia. Per quanto riguarda invece le regioni meridionali della Penisola, queste verranno raggiunte da un Cut-Off, un vortice chiuso di bassa pressione isolatasi da una saccatura atlantica. L’ultimo fine settimana di maggio sarà all’insegna di un calo delle temperature e dei rovesci, ma non mancheranno comunque momenti soleggiati. Queste le previsioni de ilMeteo.it.

Calo termico e temporali

Per il momento l’aria polare sta confluendo verso la Scandinavia passando sul settore più settentrionale della Scozia, dove vengono registrate delle temperature anche di 5-7°C sotto la media del periodo. Questo fenomeno porterà sull’Italia un crollo delle temperature massime anche di 10-12°C, che potrà essere a tratti anche più marcato su Francia e Germania, dove negli ultimi giorni si sono registrate temperature record: Strasburgo 35°C, Stoccarda e Monaco di Baviera 32°C. Secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile del sito, la fase calda perdurerà al Centro-Sud fino a Venerdì 27 maggio, con picchi anche di 34-37°C. Il week-end sarà invece agitato con temporali, mentre per il 2 giugno, festa della Repubblica, è previsto sole e caldo di ritorno dall'Africa. Si tratta di "un bollettino meteo difficile da digerire con tante informazioni, tanti momenti rapidi di cambiamento, da 35°C a 18°C di massima al Nord, dagli Ombrelloni agli Ombrelli".

Cosa aspettarci nei prossimi giorni

Andando più nel dettaglio possiamo vedere cosa aspettarci da oggi fino a sabato, e rischiare una previsione anche per domenica. Giovedì 26 al Nord il tempo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche rovescio isolato, più probabile in Emilia e in Piemonte. Al Centro ci saranno nubi sparse, precipitazioni in Sardegna. Al Sud il tempo sarà soleggiato e molto caldo. Per venerdì 27 al Nord il meteo sarà più instabile sui rilievi del Triveneto, mentre altrove ci sarà il sole. Al Centro potremo avere nubi sparse con locali rovesci, e precipitazioni diffuse in Sardegna. Al Sud sarà invece soleggiato e molto caldo. Sabato 28. Al Nord sono previsti temporali in ingresso dal Triveneto e in estensione verso Ovest. Al Centro potranno formarsi nubi sparse con locali rovesci dal pomeriggio, e residue precipitazioni in Sardegna. Al Sud è atteso un peggioramento a cominciare dalla Sicilia verso Est. Tendenza. Domenica 29 maggio doppio attacco, con aria fresca proveniente dalla Scandinavia verso il Centro-Nord e Cut-off con aria umida instabile verso il Sud. Le temperature saranno sotto la media al Nord, in media nel resto d’Italia. Probabile un ritorno del caldo nei giorni seguenti.