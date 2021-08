L'attacco delle tempeste: cosa accadrà da lunedì

La situazione del meteo sta forse per cambiare definitivamente da lunedì prossimo, 23 agosto. Le previsioni parlano infatti dell’arrivo di temporali e grandinate, oltre a un abbassamento delle temperature.

Secondo gli esperti di ilMeteo.it ci sarà una sorta di "attacco" a colpi di tempeste con la stagione estiva destinata ad abbandonare il caldo record della scorsa settimana. A testimonianza di ciò, una maggiore instabilità atmosferica e temperature meno bollenti rispetto ai giorni precedenti Ferragosto. Anche se Lucifero, l’anticiclone africano che ha caratterizzato agosto, tornerà a farsi sentire per gran parte del fine settimana, con caldo e sole, con l’inizio della prossima verrà ancora una volta minacciato dal flusso fresco e instabile proveniente dall’Atlantico. Nel corso del fine settimana la presenza di Lucifero sulla nostra Penisola porterà a un aumento repentino delle temperature massime che torneranno intorno ai 33-36 gradi soprattutto in città come Parma, Bologna e Ferrara. Le avvisaglie di un nuovo peggioramento meteo potrebbero però arrivare già dal pomeriggio di domenica 22 agosto, a iniziare dalle Alpi. Il caldo potrebbe poi tornare a farci una breve visita nel week-end compreso tra sabato 28 e domenica 29 agosto.

Cosa aspettarci da lunedì

A partire dal 23 agosto le regioni del Nord e parte del Centro saranno interessate da tempo incerto. Fin dal mattino temporali e rovesci potranno colpire il Nord-Est, per poi scendere e spostarsi verso le regioni centrali, interessando soprattutto la fascia interna e adriatica, ovvero l'Umbria e le Marche. I temporali, come sottolineato dai meteorologi, potranno assumere anche carattere di forte intensità ed essere accompagnati da forti raffiche di vento e da possibili grandinate. Quindi, graduale attenuazione del caldo al Nord e sulle regioni centrali. Sul resto dell’Italia è prevista invece solo qualche nuvola di passaggio, con temperature ancora calde. La situazione non tenderà a modificarsi neanche nei giorni seguenti. Tra martedì 24 e fino a giovedì 26 agosto, il meteo continuerà a essere incerto e, in particolare al Settentrione e lungo il comparto adriatico del Centro, le temperature saranno meno calde. Al Nord è previsto clima fresco soprattutto nelle ore del mattino.

Tempo stabile nel week-end

Per il fine settimana del 28-29 agosto il tempo tornerà a essere stabile, ma comunque gradevole, senza un innalzamento eccessivo delle temperature. L’estate non sembra quindi ancora finita, anche se non avremo più temperature roventi ma comprese nella media stagionale. Il caldo record di metà agosto dovrebbe avere definitivamente abbandonato il nostro Paese.