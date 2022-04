"Rapidi cambiamenti": cosa aspettarsi dal meteo di Pasqua e Pasquetta

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell'agenzia ANSA, le condizioni meteo nel periodo pasquale saranno favorevoli in tutta Italia a eccezione della Sicilia.

Andrea Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it, ha ufficialmente dato speranza a quasi tutti gli italiani per le giornate di Pasqua e Pasquetta. Dopo il Venerdì Santo le temperature saranno in rialzo con qualche temporale sparso al Nord. Da domani 15 aprile il cielo sarà coperto per l'arrivo di nubi provenienti dal Nord Africa caratterizzato da un'atmosfera giallognola per via dei forti venti dal Sahara. Nubi in aumento sul Triveneto con acquazzoni serali sulle Alpi. Sabato 16 aprile invece al nord rapido peggioramento. Il tempo sarà caratterizzato dall'arrivo di temporali e piogge locali soprattutto nel pomeriggio. Al centro si avranno nubi in aumento con rovesci dal tardo pomeriggio. Al sud il tempo peggiorerà con nubi sparse e qualche piovasco tra Sicilia e Calabria.

Le condizioni meteo miglioreranno in quasi tutta la penisola domenica per la Santa Pasqua. L'Italia vedrà cieli azzurri soprattutto per il Centro Nord, mentre in Sicilia continueranno le piogge con venti tesi settentrionali. Instabili le condizioni sugli Appennini.

Cieli sereni invece in tutta Italia per il Lunedì dell'Angelo, miglioramenti anche nel Sud ma non cesseranno i venti.

Da mercoledì il clima cambierà nuovamente a causa dell'intensa perturbazione atlantica.