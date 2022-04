Freddo, piogge e pure neve: un week end di brutto tempo

È tornato il brutto tempo in tutte le regioni. Gli italiani dovranno riaprire i propri ombrelli per prepararsi alle piogge che caratterizzeranno le prossime giornate. Ecco le previsioni dei prossimi giorni che potrebbero scoraggiare chi ha deciso di mettersi in viaggio approfittando del fine settimana "lungo" del 25 aprile.

A nord coperto su tutte le regioni e piogge sparse: rovesci su Liguria Piemonte centro-meridionale ed Emilia-Romagna dove si intensificheranno con temporali in serata. Fenomeni occasionali su Valle d'Aosta e settori nord di Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Prevista neve intorno ai 1400 metri sul Piemonte sud-occidentale che porterà temperature minime anche sul sud Piemonte e ovest Emilia-Romagna. In aumento su settore Alpino/Prealpino centro-orientale. In Liguria venti da moderati a forti nella zona settentrionale con raffiche fino burrasca forte sul settore ovest. Mari da molto mossi ad agitati, da mossi a molto mossi nord Adriatico e mar Ligure orientale.

Al centro, sulla Sardegna temperature in calo con caratteri temporaleschi anche intensi, ridotti durante la sera sul settore est; sul settore peninsulare molto nuvoloso con precipitazioni inizialmente isolate ma in rapido peggioramento dal pomeriggio. Rovesci e temporali anche intensi specie su Toscana e Lazio che tornerà a temperature minime. Stazionarie sul resto del Centro, in aumento su Abruzzo. Venti da deboli a moderati orientali su Toscana, Marche e Umbria con raffiche sulla Toscana; deboli variabili sulla Sardegna ma con forti raffiche durante i temporali. Moderati sud-orientali altrove con raffiche su Lazio. Mari da molto mossi ad agitati, con moto ondoso meno accentuato sul Tirreno.

Al sud molto nuvoloso sulla Sicilia con rovesci o temporali isolati dal pomeriggio specie sul settore centro-occidentale; Nuvoloso sulle regioni peninsulari e sporadiche precipitazioni al mattino su Molise, Puglia, Basilicata e Campania ma in rapido peggioramento dal pomeriggio con precipitazioni sparse. A carattere di rovescio e temporale specie sul basso Tirreno e con fenomeni anche intensi sulla Campania dove le temperature si abbasseranno in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Stazionarie altrove; massime in calo su Basilicata. Venti forti sud-orientali con raffiche di burrasca o localmente burrasca forte su Sicilia e Calabria, in rapida estensione mattutina a Basilicata e Puglia e in attenuazione dalla tarda sera sulla Sicilia; moderati sud-orientali altrove con raffiche sulla Campania. Mari da molto mossi ad agitati, con moto ondoso meno accentuato sul Tirreno.

Secondo Meteo.it ci saranno dei rialzi nella giornata del 25 aprile con tempo nel complesso migliore sulle regioni del Centro-Nord e picchi di 25 gradi al Sud.