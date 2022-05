Migrante aggredito da baby gang razzista: il video finisce sui social

Sei ragazzi di Lucca, dei quali cinque minorenni, sono stati denunciati per aver malmenato e offeso con insulti razzisti un migrante. La vittima, un 29enne originario del Gambia, è affetto da disabilità psichica. Il video del brutale pestaggio è stato condiviso sui social da uno degli aggressori. I reati contestati alla baby gang sono di lesioni aggravate dai motivi abietti e dall'odio razziale. Sul caso indagano i carabinieri.

L'aggressione

L'aggressione si è consumata in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di Lucca. I sei ragazzi si sono accaniti sul 29enne con pugni e calci al corpo. Stando a quanto si apprende i picchiatori avrebbero colpito la vittima anche con un ombrello dopo averlo accerchiato, strattonato, deriso. Gli autori del pestaggio sono stati tutti individuati e raggiunti presso le rispettive abitazioni. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno rivenuto gli indumenti utilizzati durante l'aggressione, gli smartphone, alcuni grammi di hashish e marijuana, una mazza da baseball, manoscritti inneggianti alla violenza e contro le forze dell'ordine.

Il video sui social