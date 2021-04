"Erano a caccia di neri": assalto a colpi di fucile

" Questa notte, un gruppo di individui armati ha nuovamente attaccato e sparato sui braccianti, che rientravano nell'insediamento di Torretta Antonacci, ferendone alcuni. È il secondo raid nel giro di 48 ore. Chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce su questi attacchi vergognosi da vigliacchi ". Queste le parole di condanna dell’attivista e sindacalista Aboubakar Soumahoro sull’agguato avvenuto a tre migranti nel Ghetto di Rignano, Foggia, la notte del 25 aprile.

Sinayogo Boubakar e Konate Mamadou, entrambi maliani, e Keita Abdoulaye della Costa d'Avorio, stavano rientrando dal ghetto alla loro baracche, dopo una giornata di lavoro nei campi, a bordo di una Opel. Ad un certo punto i tre sono stati affiancati da un suv, da cui sono partiti dei colpi di fucile, che hanno mandato in frantumi il lunotto posteriore dell'auto. I frammenti di vetro sono finiti sul volto di Boubakar, che ha riportato gravi ferite, mentre gli altri due fortunatamente non hanno riportato lesioni. “ Erano in tre, ci hanno affiancati, erano a bordo di una grande macchina bianca ”, spiega ancora scosso Boubskar, ora ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia. “ Abbiamo sentito soltanto il rumore. È esploso il vetro, poi ho visto tutta la faccia. Cercavano noi, i neri del Ghetto. Volevano farci paura. Ma noi non possiamo smettere di parlare” . Il procuratore di Foggia Ludovico Vaccaro, che coordina le indagini, ha affermato che il grave agguato sarebbe riconducibile ad un episodio accaduto la notte prima. “Stiamo lavorando” , dichiara Vaccaro, “ ma è possibile che il fatto sia da collegare con quanto accaduto 24 ore prima”.