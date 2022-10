Il misterioso rifiuto di Renzi, Schillaci in croce e Musk: quindi, oggi...

- Clamoroso a Milano, dove un tizio ha accoltellato alcuni passanti e ucciso un povero cassiere del Carrefour di Assago. La catena di supermercato ha ritirato tutti i coltelli dagli scaffali, e si può capire: meglio evitare sciocchi emulatori. Ma dico: hai presente come va e viene la vita? Ti presenti al lavoro, superi mille difficoltà, e poi sbuca questo pazzo dal nulla che ti considera “troppo felice” e ti ammazza. Atroce.

- Elon Musk mantiene la promessa: compra Twitter e silura tutti i vertici. Esulta Donald Trump, anche se ancora non è chiaro se tornerà sulla piattaforma. Una cosa sembra chiara: cercherà di rendere il social media dei radical chic qualcosa di più libero. Basta assurde censure, tipiche dei regimi totalitari

- C’è un mistero che aleggia intorno alla commissione d’inchiesta sulla gestione del Covid. Questa: nessuno vuole la presidenza. Fratelli d’Italia si dice pronta a cederla a Italia Viva, però Matteo Renzi non la vuole. Fdi non sa perché, quali siano le manovre, ma certo è che farebbe di tutto per evitare che finisca alla Lega. La Commissione potrebbe lambire le Regioni del Nord e la loro gestione. Si vorrebbe evitare una presidenza leghista. Non si sa mai…

- "Bce: i previsori alzano le stime dell’inflazione al 5,8%". E questa non è una cattiva notizia: è pessima. Ma spiega il perché del rialzo dei tassi. Qualcuno obietterà che la Banca Centrale Europea non avrebbe dovuto fare il whatever it takes di Draghi. Non sono d’accordo: in quel momento serviva. Il problema semmai è che è durato troppo a lungo, anche quando le vacche non erano così magre. Troppa moneta in circolazione prima o poi la paghi

- Le spie di Sua Maestà Re Carlo III fanno sapere che “nelle ultime sei settimane le forze di terra russe si sono chiaramente mosse per passare a una posizione difensiva a lungo termine nella maggior parte delle aree del fronte in Ucraina". Il che ci dà una buona notizia e una cattiva. La buona è che probabilmente Putin non riuscirà a invadere ancora altre fette di Ucraina. La cattiva è che si sta trasformando in una guerra di posizione, logorante. E che quindi rischia di non finire mai.

- State a sentire cosa dice il presidente della Repubblica tedesco Frank-Walter Steinmeier nel discorso "sullo stato della nazione”: "Gli anni dei dividendi della pace sono consumati. Inizia per la Germania un periodo in controvento”. E se il vento tira dal verso sbagliato per loro, vuol dire che da noi sarà tempesta. Soprattutto economica: “Abbiamo bisogno della volontà di affermarci, di prenderci le responsabilità sul piano internazionale, ma anche di accettare dei sacrifici”. Sacrifici, capito? Segnatevelo

- Il Pd si riunisce a congresso. E Enrico Letta dice che devono costruire un partito “moderno, aperto e rinnovato”. Che non vuol dire assolutamente nulla. La verità è che il Pd deve cambiare le sue battaglie: basta ossessione Lgbtqxyz+, basta patrimoniali, meno tasse, no dittatura del sindacato (vedi articolo 18), riforme in senso presidenzialista. Praticamente il primo Pd di Renzi, che infatti era arrivato al 40%

- Se uno vuole fare nero, fa nero. Qualsiasi sia il tetto al contante: in fondo se decide di violare la legge sul pagamento dell’Iva figurati se gli interessa infrangere il tetto al cash. Il punto è che per eliminare l'evasione spiccia bisognerebbe abolire del tutto il contante, favorendo però le banche (commissioni, conti correnti e pos) e soprattutto penalizzando i poveri cristi (milioni di persone) che non hanno un conto in banca.

- Il ministro Orazio Schillaci annuncia: basta bollettino giornaliero e reintegro dei medici non vaccinati. Apriti cielo, lo hanno già crocifisso. Eppure sono tanti gli esperti che concordano. E poi: giusto o sbagliato che sia, questo è quello che Fdi aveva promesso ai suoi elettori. È normale che mettano in pratica il programma. O no?

- Tutti a discutere ancora se Meloni debba essere chiamata “il” o “la” presidente. Lei ha scelto il maschile e va rispettato. Se a qualcuno dovesse sfuggire il femminile non verrà fucilato (come invece succederebbe il contrario in caso di femministe d’attacco). Lei, in fin dei conti, dice giustamente che poco le interessa: “Potete chiamarmi pure Giorgia, io penso alle bollette”.

- Il deputato Soumahoro invita le opposizioni a salire (aridaje) sulle navi Ong in solidarietà alle missioni umanitarie nel Mediterraneo. Ehm, signori: dove eravate negli ultimi anni quando Lamorgese comminava il fermo amministrativo alle navi?

- Mi sia permesso di ribadire il concetto: se il Pd pensa di recuperare il consenso perduto salendo sulle Ong e rincorrendo la solita solfa delle porte aperte a tutti, evidentemente non ha capito una mazza. O meglio, la mazzata subita alle elezioni non è bastata. Non dico che dovrebbero diventare la Lega 2.0, ma così mi sembra un suicidio bello e buono