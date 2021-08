Mistero su YouTube. Il giallo dell'uomo mascherato e del cadavere

Sta facendo discurtere gli internauti la pubblicazione, da parte di un misterioso canale YouTube, di un agghiacciante video in cui si nota un " uomo morto " venire vegliato da un " individuo mascherato ". Il clip in questione si intitola Esdade (the party) ed è stato commentato e rilanciato su diversi social e siti di condivisione di contenuti digitali, tra cui la piattaforma Reddit. Il canale YouTube che ha messo in rete quel video del cadavere è denominato user9472 e sarebbe stato apparentemente creato negli Stati Uniti a maggio 2019, anche se molti dei suoi clip hanno titoli scritti in italiano; i contenuti multimediali postati sul canale in questione hanno avuto finora più di 4.436 visualizzazioni.

Nel video si nota quello che appare a tutti gli effetti come un uomo morto mentre giace su un letto indossando un vestito giallo e una " maschera bianca " sul viso; accanto a tale presunto corpo senza vita appare poi un individuo che porta sul volto una maschera analoga e che osserva il primo. Nello stesso clip, pochi istanti dopo, appaiono altri due sogetti mascherati che, seduti su un divano, contemplano un televisore rotto. Molti visitatori del canale hanno commentato quelle scioccanti immagini chiedendo spiegazioni ai responsabili circa le reali condizioni di salute dell'uomo disteso sul letto e se quest'ultimo fosse quindi realmente deceduto. Oltre a tale clip, l'oscuro user9472 ne ha pubblicati altri e tutti farebbero parte, a detta di molti utenti YouTube, di un singolare " progetto artistico ".