Il primo caso di "flurona": cos'è il mix Covid-influenza

In Israele è stato registrato il primo caso al mondo di infezione causata contemporaneamente dal virus influenzale e dal Covid: gli esperti lo hanno chiamato "flurona". Il sito Ynet, che per primo ha riportato la notizia, ha spiegato che si tratta di una partoriente trovata positiva alle due infezioni durante un'analisi all'ospedale Beilinson in località Petach Tikva, nel centro di Israele.

Infezione in donna no vax

Secondo l'ospedale, la giovane madre che non è vaccinata contro nessuno dei due virus, sta bene e dovrebbe essere dimessa oggi stesso. Come riportato dal quotidiano online israeliano, il Ministero della Sanità sta ancora esaminando il caso, nonostante la prima diagnosi abbia accertato che si tratti di una malattia leggera, per determinare se la combinazione delle due infezioni possa causare una malattia più grave. Ynet afferma che funzionari della sanità avrebero stimato molti altri pazienti con entrambi i virus anche se non sono stati diagnosticati. " Lo scorso anno non abbiamo visto casi di influenza tra le donne gravide o le partorienti. Oggi assistiamo a casi sia di Covid sia di influenza che stanno iniziando ad alzare la testa. Vediamo sempre più donne in gravidanza con l'influenza ". ha affermato il professor Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento ginecologia dell'ospedale.

"È una cosa un po' strana"

All'Ansa ha provato a dare una spiegazione il prof. Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell'Ema. " L'infezione insieme di Covid e influenza è un pò strana perchè in medicina si è sempre detto che se c'è un virus che dà una malattia impedisce che se ne sviluppi un'altra dovuta a diverso virus. La spiegazione potrebbe stare nel fatto che il Covid causa un difetto di produzione di interferone e questo aprirebbe la strada all'altro virus, che in questo caso è quello dell'influenza", ha detto l'infettivologo. Quello che è successo in Israele deve indurre ancor di più a vaccinarsi " anche contro l'influenza ", ha aggiunto Cauda.

Andamento influenza-Covid in Italia

Ma cosa significa "fluronà", il nome dato all'unione dei due virus? Il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato che si tratta del mix tra la parola inglese flu, che significa influenza, e coronavirus. Secondo l'ultimo rapporto di Epicentro Iss, Epidemiologia per la Sanità Pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità, nella 50esima settimana rimane " stabile il numero di casi di sindromi simil-influenzali in Italia " con un'incidenza totale che è " pari a circa il 4,4 casi per mille assistiti ". Il rapporto spiega che circa il 62% dei casi con questa sindrome riferisce di non essere stato visitato da un medico del Servizio sanitario nazionale e che, attualmente " si registrano bassi livelli di circolazione dei virus influenzali. Nel complesso, dall’inizio della stagione, sono stati identificati 15 ceppi di tipo A e 4 di tipo B ".

Discorso diverso, purtroppo, per il Covid-19 che dilaga con 98.020 nuovi casi (record) registrati nella giornata di mercoledì 29 dicembre 2021 con 148 vittime e un tasso di positività del 9,52%.