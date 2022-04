Moda, è morto Umberto Cucinelli, aveva 100 anni

Lutto nel mondo della Moda per la scomparsa all’età di 100 anni di Umberto Cucinelli, padre dell'imprenditore-stilista re del cachemire. I funerali si sono svolti alle 9 di oggi, domenica 10 aprile, nella chiesa di Solomeo di Corciano, comune in provincia di Perugia, il borgo definito da Brunello "Borgo del Cashmere e dell'Armonia, un luogo amabile dove sentirsi custodi della bellezza". Umberto Cucinelli è stato protagonista di una vita semplice, contraddistinta dall'attaccamento ai valori della famiglia e al profondo legame con il territorio umbro. Per la crescita morale di Brunello, la figura del padre è stata fondamentale. In varie occasioni lo stilista ha più volte pubblicato e reso note le frasi del genitore, tra le quali anche le sue raccomandazioni sul rispetto reciproco e la correttezza nei rapporti umani e professionali. Il figlio considerava il padre il suo mentore nella sua attività di ‘imprenditore umanista’, e amava ricordare gli insegnamenti da lui ricevuti: "Fai quello che vuoi ma sii sempre una persona perbene".

Una vita semplice

Il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale tutta si sono stretti con affetto a Brunello Cucinelli per la scomparsa del papà Umberto. Infatti, in una nota di Palazzo dei Priori, si legge: “Umberto Cucinelli è mancato ai suoi cari all’età di 100 anni dopo una vita semplice, contraddistinta dall’attaccamento ai valori della famiglia ed al profondo legame con il territorio. Il signor Umberto è stata una figura fondamentale per Brunello che amava citare le frasi più celebri del padre, tra cui la raccomandazione di essere sempre una persona perbene. A Brunello vanno le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale”. Quando Brunello Cucinelli aveva fatto ritorno nella sua Solomeo, dopo avere ottenuto il prestigioso riconoscimento ‘Designer of the year 2021’ dalla rivista britannica GQ, aveva voluto festeggiare circondato da tutti i suoi lavoratori della sede e dalla sua famiglia. Rivolgendosi all’anziano genitore aveva detto: “Grazie che mi ricordi di essere una persona perbene”.

Nella classifica di Forbes

Brunello Cucinelli è stato di recente inserito da Forbes nella lista dei trenta imprenditori italiani più ricchi. Nella nuova classifica annuale pubblicata dalla rivista Forbes, il patrimonio personale dell'imprenditore di Solomeo viene in fatti valutato in 2 miliardi di dollari, cifra che lo porta al 27esimo posto tra gli italiani e al 1.513esimo a livello mondiale. Cucinelli ha guadagnato qualche posizione rispetto alla classifica dello scorso anno, quando con un patrimonio netto di 1,7 miliardi era al 28esimo posto in Italia e al 1.833esimo nel mondo.