Molesta una bimba in ascensore: arrestato anziano 70enne

L'ha vista uscire di corsa da scuola alla fine delle lezioni e ha deciso di seguirla fino al portone di casa. Poi è entrato con lei nel palazzo e in un attimo di due si sono trovati insieme in ascensore. Lui un anziano di 70 anni, lei una bambina di 11. È accaduto lo scorso fine settimana nel quartiere di San Basilio, a Roma.

Come ogni giorno, al termine delle lezioni, la giovanissima studentessa stava tornando a casa da sola. È un tratto breve quello che separa l'istituto scolastico dalla sua abitazione. Ed è proprio in quel pezzo di strada che un uomo l'ha adocchiata e ha iniziato a seguirla fino al portone. Lei non si è accorta di nulla e poco dopo i due si sono trovati insieme dentro il palazzo. Così il 70enne e l'11enne hanno preso l'ascensore dove lui ha cominciato a palpeggiarla. Appena le porte si sono chiuse, l'anziano si è gettato sulla bambina e l'ha toccata ovunque mentre l'ascensore saliva fino al quinto piano.

La piccola vittima ha cercato di dare subito l'allarme mettendosi a urlare a squarciagola. Grida che sono arrivate a tutti i condomini e, soprattutto, al padre dell'11enne che si è gettato fuori dall'abitazione in soccorso della sua bambina. Ha trovato la piccola sotto choc sul pianerottolo o mentre le porte dell'ascensore si chiudevano permettendo la fuga del molestatore. Ma il padre della piccola non si è dato per vinto si è messo a correre giù dalle scale, riuscendo a bloccare l'anziano sul portone del palazzo.

Il 70enne, lasciato in custodia a una donna mentre il padre era tornato dalla piccola, è poi riuscito a scappare in strada. Ma la sua fuga è durata poco: a fermarlo ci hanno pensato i genitori degli altri bimbi davanti alla scuola. E così sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno subito arrestato l'anziano molestatore. Dopo il fermo, come spiega il Messaggero, i pm hanno chiesto e ottenuto la convalida e la custodia cautelare in carcere per l'uomo, accusandolo di violenza sessuale aggravata dall'età della giovane vittima.

Il 70enne molestatore non sembra avere alcun precedente, ma gli inquirenti sospettato che già in passato l'uomo possa essere stato protagonista di analoghi episodi e non sia stato identificato. Inoltre, sembra che l'anziano abbia problemi mentali. Ora sono in corso le indagini per capire se possa essere stato l'autore di altre molestie.