La profuga ambientalista trovata morta in casa: si sospetta un omicidio

È stata trovata morta in casa, nella sua abitazione incastonata nei boschi del Trentino, la sociologa e attivista ambientalista Agitu Ideo Gudeta. Era una rifugiata etiope che tra i monti italiani riuscì a costruirsi una seconda vita come allevatrice di bestiame. Produceva formaggio in una piccola attività montana ed era diventata uno dei simboli dell'integrazione nel nostro Paese dopo essere scappata dalla guerra. La sua vita sembrava aver avuto una svolta positiva ma alcuni anni fa la donna denunciò di aver ricevuto alcune minacce di morte.

Il caso ha destato particolare clamore per le circostanze. I carabinieri in questo momento non escludono alcuna pista, anche perché sul corpo della donna sono state trovate numerose ferite e resta pertanto in piedi anche l'ipotesi dell'omicidio. La residenza di Agitu Ideo Gudeta era il piccolo comune di Frassilongo ed è qui che aveva realizzato il suo piccolo allevamento di animali. I carabinieri stanno ultimando i rilievi sul luogo del ritrovamento del cadavere e stanno svolgendo alcuni sopralluoghi nelle vicinanze in cerca di eventuali tracce. La donna aveva 42 anni ed era ben voluta dalla comunità, nella quale si era perfettamente integrata. A trovarla in camera da letto è stata una persona che la avrebbe dovuta incontrare oggi nel pomeriggio e che, non vedendola arrivare, ha deciso di recarsi a casa sua per verirficare se fosse tutto in ordine.