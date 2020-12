Morto lo stilista francese Pierre Cardin

Il mondo della moda mondiale piange la scomparsa di Pierre Cardin. Lo stilista francese è morto, all'età di 98 anni, nell'ospedale americano di Neuilly, a ovest di Parigi. Figlio di immigrati italiani divenuto un uomo d'affari in giovane età, Pierre Cardin ha segnato la storia della moda con il suo nome e il suo stile inconfondibile.

Icona di stile e avanguardia, Pierre Cardin in una intervista al nostro giornale, nel 2018, aveva confessato: " Nel pensiero e nel lavoro sono rimasto molto italiano. Alla Francia, che mi ha ospitato quand'ero povero, volevo dimostrare di avere talento. Io sono una persona molto fortunata. Fortunato in amore, nel lavoro e nella salute: e questo in tutte le fasi della vita. Si è puntualmente realizzato ciò che mi aveva predetto una maga cartomante, che avevo incontrato al mio arrivo a Parigi da piccolo ".

Pietro Costante Cardin è nato inil 2 luglio 1922, a Sant'Andrea di Barbarana, in provincia di Treviso, da una famiglia di facoltosi proprietari terrieri e mercanti poi caduti in disgrazia dopo la seconda guerra mondiale. A soli due anni si trasferì con i suoi genitori a Parigi in cerca di fortuna. Una città, la capitale parigina, che lo avrebbe reso celebre in breve tempo. A 14 anni inizia a lavorare come apprendista sarto mostrando doti incredibili e grande estro. A soli 24 anno divenne primo sarto della maison Christian Dior ma pochi anni dopo decise di fare il grande salto e fondare la sua casa di moda. Era il 1950 e Pierre Cardin mosse i primi passi in un ambiente, quello della moda internazionale, destinato a lasciare un segno indelebile.

Pierre Cardin è noto per il suo stile d'avanguardia ispirato alle forme e ai motivi geometrici. Pur essendo partito dagli abiti femminili, lo stilista francese preferì concentrare la sua creatività sulla moda unisex molto spesso sperimentale e sopra le righe. Fu lui, nel 1954, in un periodo ancora "acerbo" per le innovazioni, a proporre il primo "bubble dress", il vestito a bolle. Anni di soddisfazioni e di primati per lui che nel 1959 fu il primo couturier a sbarcare sul mercato giapponese con le sue creazioni. Ma anche a creare una collezione low price per i grandi magazzini francesi Printemps.