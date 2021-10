Si siede sul muretto: l'assurda multa all'autista del bus

Un autista della Sun, l'azienda di trasporto pubblico di Novara, è stato multato perché si è seduto su un muretto in attesa di iniziare il suo turno. La vicenda ha riacceso il dibattito in città, esistente fin dal 2018, da quando è stato introdotto il Regolamento di polizia urbana. L'uomo, un 40enne in servizio fin dal 2015, si trovava nella centralissima piazza Garibaldi di Novara, davanti alla stazione ferroviaria della città.

È li che fanno capolinea gli autobus urbani di Novara ed è lì che gli autisti si danno il cambio turno. Quel giorno l'autista aveva un turno orario spezzato, con una pausa di tre ore tra una parte e l'altra. Come spesso accade, è arrivato in loco con un po' di anticipo e, in attesa di ricominciare a lavorare verso le 17, si è seduto sul muretto nei pressi di un chiosco utilizzato dall'azienda ma che ora, con le norme contro il contagio da coronavirus, non può essere utilizzato per via delle distanze di sicurezza. Anche per questa ragione, quel giorno che era una bella giornata, lui e i suoi colleghi sisono ritrovati in un'area vicino per scambiare due parole prima di iniziare il turno. È lui stesso a raccontare a La Stampa cosa è accaduto: " Mi sono messo a chiacchierare con gli altri colleghi, una decina, che aspettavano d'iniziare il lavoro. Ero in divisa, come tutti ".

L'autista si trovava seduto su un muretto di cemento di piazza Garibaldi quando, all'improvviso, si sono avvicinati gli uomini della polizia municipale di Novara. " Mi hanno detto: 'Gentilmente può alzarsi? Lì non si può stare seduti' ", ha riferito l'autista. Alla sua richiesta di motivazione, le forze dell'ordine gli hanno spiegato che il regolamento in vigore dal 2018 lo impedisce. Spiazzato da quella richiesta, anche in considerazione del fatto che in quella zona i problemi sono ben altri a partire da chi si ubriaca, defeca e dorme in piazza, l'autista ha replicato: " Non sto urlando, né schiamazzando, né infastidendo nessuno. Non faccio nulla di male. Se ritenete che violi qualche norma, qui ci sono i miei documenti ".