Muore a 17 anni dopo il ricovero. Il padre: "Aveva solo mal di gola"

Quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia, a Perugia, Maria Elia, 17 anni, aveva solo mal di gola e qualche linea di febbre. Ma poi le sue condizioni sono precipitate: è morta a 36 ore dal ricovero. " Voglio la verità per mia figlia ", scrive in un appello su Facebook Gennaro Elia, papà della giovanissima vittima. Intanto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti disponendo l'autopsia della salma per accertare le cause del decesso.

La morte improvvisa

I fatti risalgono a domenica scorsa. Maria Elia, 17 anni, di origini calabresi ma residente a Perugia, è stata accompagnata dai genitori all'ospedale Santa Maria della Misericordia per via di un malessere. " Aveva solo mal di gola e qualche linea di febbre ", racconta il papà. Tuttavia le condizioni di salute della ragazza sono apparse subito critiche tanto che, a un'ora dal ricovero, si è resa necessaria l'intubazione. " Era risultata negativa al Covid in fase di triage , - spiega ancora Gennaro Elia - aveva completato il ciclo vaccinale anti-Covid e soprattutto non aveva malattie pregresse ". Dopo 36 ore, però, il cuore di Maria ha smesso di battere.

La nota dell'ospedale

I genitori hanno deciso di sporgere regolare denuncia ai carabinieri di Marsciano nel tentativo di far luce sul drammatico accaduto. Intanto dall'ospedale assicurano che alla giovane paziente sono state garantite tutte le cure necessarie. " Nonostante le cure intensive , - si legge in una nota diramata dalla direzione dell'Azienda ospedaliera - il successivo decorso clinico è stato così repentino da condurla al decesso in meno di 48 ore ". La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e disposto l'autopsia della salma.

L'appello