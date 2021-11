Murgia affondata sullo schwa, allarme bollette nel 2022 e i Maneskin: quindi, oggi...

- i Maneskin presentati negli Usa di fronte a un piatto di spaghetti e ad una tovaglia a quadri. Qualcuno s’è scandalizzato, parlando di “luoghi comuni”. E scusate: perché dovremmo arrabbiarci se nel mondo ci affiancano alla pietanza più buona che ci sia? Dovremmo ringraziarli per la pubblicità

-a Milano il sindaco Sala invita a “agire” per risolvere il problema del pavé, quella pavimentazione che chi va in scooter maledice dall’inizio alla fine del viaggio: sobbalzi continui, rischio di caduta, pista da sci appena fanno due gocce d’acqua. Pare ci siano dei “vincoli di sovrintendenza”, ma che forse si potrebbe toglierlo da qualche parte. Sarebbe ora

- per essere femministe non c'è bisogno di avviare battaglie inutili. Deve averlo capito (l'avrà capito?) Michela Murgia leggendo l'intervista del Corriere a Elena Loewenthal, direttrice del Circolo dei lettori di Torino. La proposta murgiana di usare lo schwa? "Persa in partenza, è impronunciabile”. Siano lodato chi ragiona col cervello

- c'è un'inchiesta interessante su un medicinale salvavita scomparso dalle farmacie. Una storia incredibile, da leggere qui

- forse è più imbarazzante la retromarcia di Conte della decisione stessa di piangere per la mancata lottizzazione della Rai. Ha ragione Grillo (e la cosa ci sorprende): è buono solo a fare penultimatum. Se fai una promessa, almeno cerca di mantenerla per un paio di settimane

- ok definitivo del Parlamento al dl Bollette, quello che con circa 3 miliardi sterilizza l’aumento del costo dell’energia per le famiglie. Bene, benissimo. Ma occhio perché il problema si riproporrà nel 2022. Da gennaio, infatti, tutto ricomincia d’accapo. Secondo l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) senza di nuovi correttivi di Draghi, nel primo quadrimestre 2022 sono previsti comunque rincari. Tradotto: son cavoli amari

- Sì dell’Ue ai muri anti-migranti della Polonia. Quando lo dicevano Salvini, Orban e Meloni erano puzzoni cattivi. Se invece il via libera arriva da Bruxelles, tutti zitti. Come si dice: meglio tardi che mai