"Mutazione o calo dell’immunità”: la spiegazione sul vaiolo delle scimmie

Non è il Covid e non è giustificata alcuna psicosi sul vaiolo delle scimmie, con soli tre casi in Italia di pazienti ricoverati allo Spallanzani e tutti e tre in buono stato di salute. Detto questo, è chiaro che gli esperti si interroghino sull'eventuale mutazione di un virus che esiste da anni e che se n'era rimasto buono nei suoi territori d'origine, l'Africa centro-occidentale. Cosa può essere successo, all'improvviso? " Un virus mutato o un generale calo dell'immunità collettiva ": è quanto affermato dall'immunologa dell'Università di Padova, Antonella Viola, che prova a dare una spiegazione sui tre casi romani non collegati al contatto diretto con scimmie infette.

Quali sono le ipotesi

Nessun allarmismo, e lo ripete anche la stessa Viola, che ipotizza l'eventuale " cambiamento del virus che è diventato più abile nella trasmissione uomo-uomo ". Accanto a questo, anche un potenziale calo dell'immunità collettiva contro il vaiolo umano perché " ormai gran parte della popolazione non è vaccinata ". Come detto, i casi sono così bassi ed è così difficile contrarlo che non c'è motivo di esserne preoccupati. L'immunologa, a Repubblica, ha spiegato il perché la maggior parte degli infetti riguardi i giovani e gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. " La trasmissione del vaiolo delle scimmie può avvenire attraverso scambi di fluidi corporei, e nei rapporti sessuali ovviamente questo avviene ", spiega l'esperta. In rari casi, con un contatto molto prolungato e ravvicinato, il contagio " può avvenire anche tramite goccioline e con gli indumenti contaminati ".

La protezione del vaccino

Un'arma a disposizione già c'è, esiste: il vaccino contro il vaiolo fatto dalle persone più anziane funziona e " offre protezione " anche contro questo virus che proviene dalle scimmie. Troppo presto, però per capire se potrebbe essere ripristinata come arma contro il virus. " Va tenuto sotto controllo e dobbiamo capire cosa sta accadendo", aggiunge l'immunologa. " Il vaiolo delle scimmie che finora si è manifestato in Europa non sembra grave e i pazienti guariscono nel giro di qualche settimana ". C'è un particolare vaccino, Imnavex, contro il virus del vaiolo delle scimmie che potrebbe aiutare " anche ad accelerare la guarigione post-contagio, ma francamente non ci sono dati certi a disposizion e".

Quali sono i sintomi