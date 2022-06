"Niente acqua, resti indietro". E il wrestler muore per il caldo

Grant Brace, 20enne del Kentucky, è morto a causa del caldo torrido poiché i suoi allenatori di wrestling gli avrebbero negato l'acqua, quale " punizione per il suo scarso rendimento ". È quanto è emerso finora dalle indagini sul decesso del giovane atleta, studente dell'Università statale di Cumberland. Il dettaglio relativo al rifiuto di fare bere dell'acqua al ragazzo è stato rivelato giovedì scorso dagli agenti della polizia locale.

In base alle ultime ricostruzioni forensi della vicenda, il 20enne era stato costretto a eseguire, in una giornata particolarmente calda dell'agosto dello scorso anno, ripetuti sprint su quella che viene definita la " collina della punizione ", ossia lungo un dislivello di oltre 60 metri, poco distante dall'università citata. Mentre lui e gli altri componenti della squadra di wrestling universitaria stavano eseguendo gli esercizi, un malore avrebbe iniziato a compromettere la stabilità fisica e mentale di Brace.

Lo studente, chiaramente sfiancato dal caldo, avrebbe quindi chiesto agli allenatori della squadra di potere bere, ma gli sarebbe stato negato il permesso perché " era rimasto indietro " rispetto al resto dei suoi compagni. Gli allenatori avrebbero infatti negato un po' di refrigerio al 20enne quale punizione per le " scarse performance sportive " di lui.

Secondo quanto raccontato dai testimoni interpellati dalla polizia, il giovane stava visibilmente male per via del caldo, si contorceva a terra, parlava in modo confuso. Alla fine, Brace aveva iniziato a vomitare, ma, nonostante il palese malessere del ragazzo, nessuno gli avrebbe allora portato dell'acqua. Al termine dell'allenamento, il 20enne non si è più rialzato da terra, immerso nel suo stesso vomito, spossato dal caldo e stroncato da un infarto.