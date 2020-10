Nessuna infrazione per la Pellegrini: "Poteva portare la madre a fare il tampone"

Non accenna a placarsi la polemica attorno a Federica Pellegrini, da ieri sotto accusa per aver accompagnato sua madre a fare il tampone nonostante sia ancora positiva. A dichiararlo era stata la stessa nuotatrice nel corso del suo diario della quarantena che sta tenendo sui social, nel quale quotidianamente aggiorna i suoi seguaci con dei brevi video sulla situazione del giorno. Le sue parole, però, hanno scatenato l'ira degli utenti, che l'hanno accusata sia di aver avuto favoritismi sia di aver violato la quarantena, infrangendo le regole.

" Io non sono una persona poco responsabile e poco disciplinata, anzi, sono molto responsabile e molto disciplinata. Se sono uscita a portare mia madre a fare il tempone non è perchè l'ho deciso alzandomi la mattina, ma perché mi ha autorizzato la dottoressa dell'Asl ", ha dichiarato Federica Pellegrini quando ha iniziato a montare la polemica, sperando in questo modo di riuscire a spegnerla. Niente da fare, però, per lei. In serata, infatti, il quotidiano Libero ha riferito che fonti della Asl avevano smentito la ricostruzione fatta dalla Divina: " Fonti sanitarie a Libero hanno confermato che è praticamente impossibile che l’Asl di competenza abbia dato il permesso alla Pellegrini di infrangere le regole ". Il mistero sulla presunta violazione della quarantena da parte di Federica Pellegrini è durato fino a questa mattina quando, stanca di essere attaccata e accusata, la nuotatrice ha voluto mettere a tacere una volta e per tutte la polemica.