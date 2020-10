"Ho accompagnato mia madre". Scoppia la bufera sulla Pellegrini

Federica Pellegrini nelle ultime ore è finita nell'occhio del ciclone per aver accompagnato sua madre a fare in tampone per il coronavirus. La nuotatrice ha deciso di avviare un diario della quarantena con videostorie quotidiane in cui racconta il suo percorso nella malattia, sia per rassicurare i suoi tanti tifosi, sia per far vedere a tutti quali possono essere gli effetti del contagio.

" Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone, con distanziamento e mascherina, perchè lei non ha mai guidato a Verona. Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva ma rispetto a ieri sta già meglio ", ha affermato Federica Pellegrini, a sua volta positiva. Questa sua affermazione ha scatenato l'ira degli utenti, che non ritengono corretto che la Divina abbia potuto violare la quarantena per accompagnare sua madre, non avendo ancora concluso il periodo di isolamento previsto dalla legge. Inevitabile, quindi, la polemica da parte di chi ha accusato la ragazza di aver accesso a particolari favoritismi solo perché nota e famosa. Ancora peggio, c'è anche chi l'ha accusata di aver infranto le regole per accompagnare sua madre, non rispettando quello che, invece, la maggior parte degli italiani sono costretti a fare per non rischiare di essere multati o, ancora peggio, essere imputati per epidemia colposa.

Proprio per questo motivo, dopo aver fatto il suo diario della quaranena, Federica Pellegrini ha fatto un'altra serie di video per spiegare quale sia veramente la situazione reale: " Io non sono una persona poco responsabile e poco disciplinata, anzi, sono molto responsabile e molto disciplinata. Se sono uscita a portare mia madre a fare il tempone non è perchè l'ho deciso alzandomi la mattina, ma perché mi ha autorizzato la dottoressa dell'Asl ". Parole perentorie da parte della Divina, che ha così messo rapidamente a tacere qualunque polemica, sottolineando che la situazione, per quanto la riguarda, è sotto controllo.