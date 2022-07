Occhio all'aria condizionata in auto: rischiate multe salatissime

Con l'intensa ondata di caldo di questa estate è più che normale che gli automobilisti decidano di accendere l'aria condizionata all'interno del proprio veicolo. C'è però una legge da tener ben presente per evitare una muta, anche onerosa, ed è quella che vieta categoricamente di tenere acceso il motore della vettura con auto ferma o in sosta.

Via libera dunque al condizionatore mentre ci troviamo in viaggio, ma guai a lasciarlo acceso a vettura ferma, anche a bordo strada, in procinto di ripartire. Non ci sono eccezioni di sorta. La multa scatta anche se ci fermiamo un attimo per telefonare, salutare una persona o leggere il giornale.

La norma a cui si fa riferimento è stata introdotta per la prima volta nel 2007, per poi essere modificata nel 2010 e successivamente aggiornata nel 2014. C'è poi stato una nuova modifica nell'aprile di questo anno. Lo scopo di tale normativa è ancora una volta quello di limitare l'inquinamento.

Se andiamo ad analizzare i casi che si sono verificati sino ad oggi notiamo che la legge ha già portato a diverse sanzioni. Alcuni anni un automobilista di Como si vide comminare una multa di 218 euro da parte della polizia locale per essersi fermato a margine della strada col motore acceso e il condizionatore in funzione. L'uomo si era semplicemente accostato un attimo con l'auto per effettuare una telefonata, ma le conseguenze furono salate.

Quest'anno sarà anche peggio. Perché la sanzione è passata da 218 euro a un minimo di 223 fino ad un massimo di 444 euro.