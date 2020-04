Nipote è in quarantena in Svizzera: funerale zia in streaming

Uno dei maggiori drammi a cui ci ha messo di fronte il Coronavirus è l'impossibilità per i congiunti di dare un ultimo saluto ai propri cari sia da vivi, quando vengono ricoverati in ospedale e spesso finiscono in terapia intensiva sia nel momento in cui passano a miglior vita. Spesso, tra l'altro, i familiari più stretti sono anche quelli più a rischio di contagio e nella maggior parte dei casi si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio.

Questo è il motivo per cui, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria i funerali sono stati sospesi. In alcuni casi, però, è possibile impartire una benedizione alla salma, in presenza di pochissime persone, prima che quest'ultima venga tumulata, inumata o cremata. A Ventimiglia, sicuramente uno dei pochissimi casi in Italia, la benedizione è avvenuta in streaming, su richiesta di un familiare della persona defunta, quest'ultimo bloccato in Svizzera a causa del lockdown. Angelina Cappelletti, 93 anni, originaria di Vicenza, ma da tempo ormai abitante nella città di confine, è un'altra vittima del Covid-19, anche se aveva patologie pregresse e gli ultimi mesi della propria vita li ha trascorsi in una residenza sanitaria della zona.

Il nipote, Aldo, avrebbe dovuto incontrarla nel marzo scorso, per riportarla a casa con una badante, ma l'emergenza sanitaria ha mandato in fumo tutti i programmi. Angelina, che è stata la compagna del compianto scrittore Francesco Biamonti, di San Biagio della Cima, si è sentita male pochi giorni fa.

Portata in ospedale i medici le hanno diagnosticato il Covid e nel giro di breve tempo, complice l'età e alcune patologie, è deceduta. Aldo desiderava poterle dare un'ultimo saluto, così grazie alla collaborazione dell'impresario funebre Gaspare Caramello (nella foto), ha organizzato una benedizione in streaming, creando un gruppo WhatsApp aperto a pochi fedelissimi parenti o amici dell'anziana.

"La cerimonia è durata una quindicina di minuti - afferma Caramello - il tempo per don Mario di impartire la benedizione della salma". Malgrado la distanza: "E' stata una cerimonia toccante", dichiara il nipote Aldo. Un desiderio che è stato esaudito e quel video resterà per sempre nel cuore. Molti familiari, infatti, hanno visto uscire da casa i propri cari, senza mai più rivederli. I più fortunati sono riusciti a salutarli, per qualche istante, in videochiamata col tablet, ma molti anziani sono morti in solitudine.