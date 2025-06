Un calcio al vecchio mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Noi, calcisticamente molto laici (tifiamo pure Torino, figurati), siamo i primi a sapere che una partita di calcio non è solo una partita di calcio. Però neanche una metafora sociopolitica

Insomma, quando ormai credevamo che la partita PSG-Inter fosse finita (5-0, peraltro), abbiamo letto un pezzo di Rolling Stone in cui, sotto il titolo La finale di Champions League non è (solo) la sconfitta dell'Inter, ma della nostra società - Wow! - si sostiene che «la tragedia della squadra nerazzurra assomiglia a un saggio sulla fine del maschio etero bianco». Tesi (non così originale): l'Inter, e per estensione l'Italia, e per estensione il vecchio Occidente, è indietro vent'anni rispetto al «PSG dei ventenni, meticciato, Playstation con l'oro degli sceicchi, turbo capitalismo, striscioni ProPal e Doué stella di casa». Mancava una battuta su Acerbi come simbolo del patriarcato tossico o Dimarco fascio.

Dopo la parola «meticciato» eravamo tentati di smettere di leggere. Non reggiamo più la tiritera sulle squadre straniere che vincono perché piene di neri e mulatti (ma anche l'Inter, a essere precisi, ne schierava tre). E risparmiateci l'elogio dell'immigrazione di massa come unica salvezza per la nostra società ormai preistorica (ma perché Rolling Stone non si limita a recensire l'album di Baby Gang?).

Infine, due piccole cose.

La prima: noi, da conservatori, ai «nuovi francesi» che hanno messo a ferro e fuoco Parigi continuiamo a preferire i vecchi italiani. La seconda: adesso scriviamo un pezzo su Jannik Sinner come metafora del trionfo universale del maschio, bianco, etero; e pure nordico. E siamo pari.