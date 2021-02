"No al crocifisso durante gli esami a distanza". È polemica per il regolamento dell’Università di Torino

È scoppiata una polemica durissima contro l'Università di Torino per il regolamentare stilato per gli esami da svolgere online. Oltre a mettere in pratica tutte le metodologie tecniche per evitare che gli studenti possano copiare o usufruire di “suggeritori” ad hoc, nell’ateneo piemontese si è andati oltre. Hanno, infatti, deciso di vietare simboli religiosi o politici in video, scatenando proteste. L'allievo, mentre conferisce con i docenti, non può mostrare simboli di partiti, ma neppure il crocifisso, né medaglie e oggetti religiosi.

Se gli studenti hanno accettato le prescrizioni contro i "furbetti", ossia l'obbligo di tenere acceso il microfono del computer, per evitare eventuali suggeritori nascosti dietro la telecamera e l’utilizzo di software di controllo, che scovano chi imbroglia agli esami, non tollerano, invece, gli altri divieti, in particolare quelli riferiti agli oggetti religiosi. I responsabili del gruppo Studenti Indipendenti, non condividono il metodo adottato dall’Università. “Questo regolamento – hanno detto in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero – non tutela dal digital divide e dal recupero degli esami persi, serve solo a tranquillizzare i docenti e non è stato stilato in modo inclusivo ed equo” .