"Niente tatuaggi osceni in vista". Ed è bufera sull'annuncio di lavoro

Anche se si possiedono tutti i requisiti richiesti per un annuncio di lavoro, si può essere esclusi se si hanno tatuaggi in vista poco graditi al futuro datore: è quanto accaduto a Terni con la particolare richiesta del Roadhouse Restaurant alla ricerca di addetti alla ristorazione con contratto part-time che offre anche un corso di formazione gratuito, percorsi di crescita professionale all'interno dell'azienda e un'orario flessibile di 15 o 20 ore settimanali. Il requisito più importante, però, è il tattuaggio che non va bene.

Tattuaggi inopportuni

Se sull'annuncio pubblicato dalla GiGroup in realtà non c'è traccia che alluda ai tatuaggi, sulla versione pubblicata sui social l'azienda ha aggiunto il particolare non di poco conto: " no tattoo in vista (osceni, un fiorellino non guasta)" . La discriminazione, quindi, riguarda soltanto alcune tipologie non meglio precisate specificando che, viceversa, un fiore in vista non guasterebbe. Immediata la reazione e i commenti degli utenti che hanno letto quanto stabilito per fare la cernita dei candidati. " N el 2022 c'è gente che giudica l'operato o la capacità delle persone in base a dei tatuaggi ", è uno fra i tanti commenti di protesta.

Ecco i tatuaggi vietati

La risposta alle polemiche è arrivata direttamente da Matteo "Jacky" Franchi, un dipendente dell'agenzia che ha fatto da tramite e ha aggiuno sull'annuncio social la scritta "no tattoo". " Ok ai tatuaggi sul palco di un concerto, ma in certi contesti lavorativi alcuni tattoo non sono opportuni ", ha spiegato a Repubblica. I divieti di cui si parla sull'annuncio riguardano quelli relativi a offese contro il pubblico perché " legati al fascismo, scritte e disegni che offendono una confessione religiosa o che possono offendere la sensibilità dei clienti, come la scritta 'odio tutti', che va molto di moda ".

