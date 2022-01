"No vax non me lo dice". E il professore s'infuria con Floris

L'appellativo di no-vax ha fatto indispettire l'ospite in collegamento, che con il ditino alzato lo ha rispedito al mittente. Scintille in diretta tv. Serrato scambio di battute ieri sera, a diMartedì, tra il conduttore Giovanni Floris e il professor Giovanni Frajese, il quale ha ostentato un'improvvisa irritazione di fronte a un'affermazione del padrone di casa. " Le chiedo come mai voi, i no-vax... non mi permetto di darle questo ruolo ", aveva esordito il giornalista. Sebbene quest'ultimo avesse prontamente aggirato la definizione di anti-vaccinista rispetto al proprio ospite, la reazione del professore è stata immediata. Secca.

" No, lei questo ruolo non me lo dà. Ha capito? ", ha sbottato Frajese, mettendo in guardia il conduttore. " Non me lo dia perché sino a ora sono stato carino, gentile, cortese. Ma stia attento! ", ha aggiunto l'ospite, che in realtà avrebbe poi comunque espresso posizioni critiche nei confronti del vaccino e dei dati sulla pandemia. Floris, spiazzato dall'improvvisa stizza del suo interlocutore, ha a quel punto tentato di smorzare i toni: " Infatti quel ruolo non glielo sto dando. Si passa dall'ironia alla permalosità con una facilità enorme ", ha chiosato il giornalista abbozzando un sorriso.

Ma il professore ormai era infervorato. Nella sua critica, Frajese se l'è pure presa con lo scrittore Emanuele Trevi, che poco prima si era espresso in maniera netta e severa contro i no-vax. " Guardi, mi fa sorridere, perché il livello culturale, intellettuale e di preparazione è quello, è quello che voi volete. Non è un problema mio, se voi non siete in grado neanche di capire i dati o perché cito il problema dei guariti ", ha attaccato l'endocrinologo, tornando poi a sbertucciare a distanza gli altri partecipanti al dibattito. " Mi dispiace per quella persona lì ma non ha l'intelligenza per poter comprendere l'argomentazione né io mi abbasserò al livello di rispondere al livello di qualcuno che non sa nemmeno di cosa si sta parlando ", ha aggiunto.

Fulmineo Floris: " Qua nessuno è l'unità di misura dell'intellenza degli altri ". Poi un'ultima stoccata. Tentato farlo dialogare con l'immunologo del Cts, Sergio Abrignani, il conduttore ha bacchettato Frajese: " Se il curriculum del professore la soddisfa, potrebbe rispondere a lui ".