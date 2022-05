"Noi Ramtha amiamo la vita". La setta smentisce l'Apocalisse

" La scelta fatta dalla coppia (i coniugi suicida ndr) non rispecchia assolutamente la nostra filosofia ". Ci tiene a precisarlo JZ Knight, la fondatrice della "scuola di illuminazione Ramtha", con un comunicato in cui esprime " dolore per la per la perdita " dei due pensionati trovati senza vita nella loro abitazione di Spinello, piccola frazione di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena. Nella nota stampa la donna precisa anche di non aver avuto contatti con Paolo Neri e Stefania Platania " dall'ultima volta che hanno partecipato a un seminario 10 anni fa ". E ancora: " I concetti insegnati nella Scuola sottolineano la sacralità della vita umana ".

Le case bunker

Da quando si è consumata la tragedia, verosimilmente un doppio suicidio, Spinello è assediata da giornalisti e telecamere dei tiggì. Quell'oasi tranquilla, immersa nel colline verdeggianti del Forlivese, era stata scelta dagli adepti della scuola di Ramtha per scampare all'annunciata Apocalisse del 2012. Qui gli " studenti della scuola di Illuminazione " (preferiscono farsi chiamare così) avevano acquistato delle graziose villette salvo poi riadattarle a mo' di rifugi antiatomici, financo dotati di porte blindate e scantinati riforniti di viveri per le emergenze. " Avevano anche porte a prova di atomica - racconta un artigiano del posto al Corriere della Sera - Dentro erano pieni di provviste per le emergenze, si preparavano a una lunga resistenza ". Verso la fine della prima decade del 2000, molti seguaci di Ramtha si stabilirono a Spinello, altri invece avevano preso casa in affitto: " In quegli anni si vendeva qualunque pezzo di terra. Anche un pollaio ", ricorda un residente.

I Ramtha e l'Apocalisse