Come non farsi prendere dal panico da coronavirus

Il picco dell'influenza è ormai passato, ma il malessere stagionale non ha smesso di colpire gli italiani. E distinguere i sintomi influenzali da quelli del nuovo coronavirus non è per niente facile. Per questo, il rischio di panico da Covid-19 è sempre in agguato.

I sintomi da nuovo coronavirus, infatti, sono molto simili a quelli di una normale influenza: i più comuni includono febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Invece, " nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte ". Ma ci sono degli accorgimenti, per riuscire a evitare la paura immotivata di aver contratto la nuova epidemia. Prima di tutto, è bene tenere presente che le persone che possono contrarre il Covid-19 devono aver viaggiato o vissuto in aree in cui è presente il nuovo coronavirus. L'epidemia ha avuto il suo epicentro nella citta cinese di Wuhan e ora sta circolando soprattutto in Cina, dove è segnalato il maggior numero di casi di morti e di contagio. Il Ministero della Salute ricorda anche che negli altri Paesi, la maggior parte dei casi di contagio " si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina ".

Nel caso in cui si abbia il dubbio di aver contratto il virus, perché esposti a fattori legati all'epidemia, è necessario contattare il numero telefonico 1500, messo a disposizione dei cittadini dal Ministero della Salute, per chiedere come comportarsi. L'errore più comune, ma da evitare assolutamente, è recarsi al pronto soccorso: in questo caso, infatti, si rischierebbe di infettare le altre persone e, in caso di esito negativo al contagio da coronavirus, anche di intasare il servizio: " Anche se non è un comportamento rischioso per la propria salute, si rischia di intasare il servizio e infettare gli altri - ha detto al Messaggero Fabrizio Pregliasco, virologo dell' Università degli Studi di Milano- È fondamentale assumere dei comportamenti di responsabilità sociale ed evitare il più possibile di contagiare altri soggetti ".