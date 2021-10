“Non è normale”, spuntano le chat choc di Dora

Il mistero sul presunto suicidio di Dora Lagreca si infittisce, e spuntano messaggi vocali e chat che la donna avrebbe scambiato con le amiche, lamentandosi dell'ossessività del fidanzato Antonio Capasso.

Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre a Potenza, Dora è precipitata dal balcone della sua casa. Era completamente nuda, forse perché pare stesse per fare il suo ingresso nella doccia: il fidanzato Antonio è corso a prestare i primi soccorsi e l’avrebbe coperta con la propria camicia. Gli inquirenti gli avrebbero consigliato di non contattare la famiglia di Dora, famiglia per la quale restano tanti gli interrogativi.

Le chat e i messaggi di Dora

Le chat sono state mostrate a “Chi l’ha visto?”. In una di esse, un’amica si riferisce alla relazione tra Dora e Antonio come ad “ amore tossico ”, mentre Dora si difende forse dalla gelosia del compagno, attualmente indagato per istigazione al suicidio. “ Però - dice Dora - io ho amato e basta, né tradito, nulla, e lui non mi capisce, non crede ”.

Pare che entrambi fossero gelosi l’uno dell’altra. “ Non riesco più a perdonarlo - commentava Dora in un messaggio vocale - ha sbagliato per l’ennesima volta con le parole. Non è possibile che dica putt… e zocc… Mi sono stancata, non lo voglio proprio più perdonare. Non è normale una rabbia così, non è normale quest’aggressività ”.

Cos’è accaduto l’ultima notte

Gli inquirenti dovranno lavorare per stabilire cosa sia accaduto di fatto l’ultima notte di Dora. Lei e Antonio erano stati in un locale la sera prima: c’era stata qualche discussione, ma niente di apparentemente rilevante, tanto che la coppia si era scambiata un bacio immortalandosi con lo smartphone. Starà quindi a chi indaga comprendere se nel corso della serata si fossero manifestati i prodromi della tragedia: si è trattato davvero di suicidio o di una fatalità?