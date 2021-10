La lite col fidanzato e poi il volo dal quarto piano: cosa è successo a Dora

Dora Lagreca, assistente scolastica di 29 anni, è morta dopo un volo dal quarto piano dalla mansarda dove viveva da qualche mese in affitto con il suo fidanzato, davanti al parco dei Comuni, in una zona residenziale di Potenza. Alle 2,30 di sabato vi sarebbe stata prima un’accesa discussione e poco dopo la tragedia. L’indagine avviata dai carabinieri dovrà fare luce su quanto avvenuto e capire se si sia trattato di un suicidio oppure di un omicidio.

Si attende l'autopsia

Dora era originaria di Arenabianca, frazione di Montesano della Morcellina, in provincia di Salerno, ma da qualche tempo si era trasferita a Potenza, dove risiedeva e lavorava da poco come assistente scolastico in un istituto di Tito, comune a pochi chilometri. Come riportato dal Corriere della Sera, il procuratore di Potenza Francesco Curcio per il momento non si sbilancia: “Stiamo ancora indagando e non è il caso di fare alcuna ipotesi. Lavoriamo cercando di capire quello che è realmente successo in quelle ore”. L’autopsia sul corpo della ragazza è prevista per domani.

Antonio Capasso, fidanzato della 29enne, al momento non risulta essere indagato. Nella mattinata di sabato è stato ascoltato sia dal magistrato che dal capitano dei carabinieri Alberto Calabria. Secondo quanto da lui stesso raccontato, venerdì sera la coppia sarebbe andata in pizzeria con alcuni amici. Poi i due avrebbero lasciato la compagnia e fatto ritorno a casa. Avrebbero iniziato a discutere già in macchina, nel tragitto per raggiungere la loro abitazione, e avrebbero continuato la lite, con toni più accesi, anche nell’appartamento. Come hanno raccontato alcune amiche di Dora, la ragazza era entusiasta del suo nuovo lavoro, mentre il suo compagno era ancora in cerca di una occupazione. Antonio ha raccontato che la discussione si era fatta molto accesa e che a un certo punto la sua fidanzata ha aperto una delle due finestre della mansarda minacciando il suicidio.

Il fidanzato ha cercato di afferrarla